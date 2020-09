Pour les habitants de Challans, en Vendée,le départ de Bénéteau serait une catastrophe

Même s'ils s'y attendaient, la nouvelle a été un vrai choc pour les salariés des sites Bénéteau de Challans, et de l'Herbaudière, en Vendée : l'entreprise a annoncé ce mardi la "mise en sommeil" de ces deux sites, autrement dit leur fermeture provisoire, sans doute pour plusieurs années. Le site de Poiré-sur-Vie va fonctionner au ralenti, celui de Luçon, spécialisé dans les mobil-homes, sera fermé.

La plus grosse de ces usines est bien celle de Challans qui compte 317 salariés. Une mobilité géographique vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le Poiré-sur-Vie pourrait leur être proposée, mais il y aura sans doute des licenciements. Alors, évidemment, c’était le sujet du jour, ce mercredi. Un coup dur d’abord pour les salariés, disent beaucoup de personnes que nous avons rencontré, même si certaines essayent de positiver : « on a quand même un bassin qui est dynamique, alors, on peut espérer que ces salariés retrouveront en emploi, peut-être dans la menuiserie, par exemple ».

Les commerçants eux aussi s’inquiètent, comme Manu, le patron du bar-restaurant le Danube : « c’est toujours une mauvaise nouvelle pour nous. Toujours ! Ce sont des gens qui vont perdre du pouvoir d’achat ou qui vont peut-être être obligés de partir pour travailler ».

Mais les premiers choqués sont bien sur les salariés du site Bénéteau, d'autant plus qu'il y a encore beaucoup de questions sans réponse. Des négociations sont en cours, mais rien n'est vraiment fixé. Alors, évidemment, dans l'usine, l'ambiance n'est pas au beau fixe, dit ce salarié rencontré devant l’usine : « c’est tendu, oui. Les gens se posent beaucoup de questions. Où est-ce qu’on va devoir partir ? Est-ce qu’’il va y avoir de la place pour tout le monde ? ».

Au niveau mondial, ce sont 1.400 emplois que Bénéteau pourrait supprimer, soit un sixième de ses effectifs. Le plan sera applicable à partir de la fin de l'année.