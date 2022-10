Loire-Atlantique : les Restos du Cœur cherchent des bénévoles pour la collecte de cette fin de semaine

En plus de la collecte nationale de mars, les Restaurants du Cœur 44 organisent une collecte à l'échelle du département ces 14, 15 et 16 octobre.

"La seule qualité à avoir est d'être souriant et accueillant", confie Jean-Michel Griffon, le président des Restos du Cœur en Loire-Atlantique. L'association organise en fin de semaine, de vendredi 14 au dimanche 16 octobre, sa collecte départementale. Une collecte en plus de la collecte nationale de début mars qui permet d'alimenter les 37 centres de distribution de la Loire-Atlantique.

Manque de bénévoles sur Nantes et son agglo

Sauf que sur Nantes et son agglomération, pour une dizaine de lieux, l'association manque de bras. "Il nous faut 350 personnes. On en a 300. Il nous manque donc une cinquantaine de personnes le vendredi après-midi. C'est la même chose le samedi après-midi", précise Jean-Michel Griffon. Si vous êtes prêts à donner 3h de votre temps en fin de semaine, il faut se faire connaître au siège des Resto 02.28.23.51.51.

Ces derniers mois, la fréquentation des Restos du Cœur a grimpé de 27%. L'association distribue quelque 50.000 repas par semaine. "La moitié des personnes accueillies sont des jeunes de moins de 25 ans. Nous avons aussi beaucoup de familles monoparentales", poursuit Jean-Michel Griffon. C'est pour cette raison qu'outre les produits bébé, l'association cherche à avoir des boîtes de conserve en petit format.

Avec la hausse des coûts de l'énergie; les Restos s'adaptent

Avec la crise énergétique, l'association va prendre en compte les factures gaz et électricité dans ses nouveaux barèmes. Elle devrait donc offrir une aide alimentaire à plus de personnes dans les mois à venir. Les Restos qui voient aussi leurs factures grimper, notamment celles des carburants. Et ces dernières semaines, l'association s'est fait voler 1.600 litres de gasoil dans ses véhicules.

Il y a un an, les Restos 44 lançaient une collecte mobile secteur de Blain, Herbignac, Notre-Dame-des-Landes . "On est passé de cinq demi-journées à cinq journées. Et de cinq communes desservies à neuf. On espère avoir prochainement un local à Blain, car il y a de la demande", conclut Jean-Michel Griffon. Ce centre itinérant, c'est 1.700 repas par semaine.