"Pour moi, ils sont indispensables" : à La Châtre, les bénéficiaires des Restos du Coeur s'inquiètent

"Bonjour madame, vous allez bien ?" Les bénévoles accueillent les bénéficiaires toujours plus nombreux chaque semaine devant l'entrée de l'antenne locale des Restos du Coeur de La Châtre, au sud de l'Indre. Parmi eux, Isabelle et Séverine : "C'est déjà très dur en ce moment", confie la première, émue. "Donc si les Restos venaient malheureusement à fermer, je ne sais pas ce qu'on va devenir." "Parce qu'on a des bénévoles vraiment géniaux", renchérit l'autre. "Ils savent nous recevoir, nous écouter, nous remonter le moral. Pour moi, ils sont indispensables !"

L'appel à l'aide du président national des Restos du Coeur a néanmoins permis de mobiliser de nouveaux donateurs : Chantal n'a pas hésité à venir offrir les légumes de son jardin. "J'ai vu à la télé qu'ils avaient besoin de dons, donc j'ai dit : mais pourquoi ne pas aux Restos du Coeur ? Et je regarde sur Internet, et je vois l'antenne de La Châtre tout près de chez moi !", explique-t-elle en souriant. "Là, j'ai des poivrons, des tomates, des courgettes et des aubergines. Ça fait du bien d'aider ceux qui ont besoin !" Et ces dons de particuliers sont très appréciés, car ils permettent de compléter l'offre des Restos : Jean-Louis, bénévole historique, distribue méticuleusement les fruits et légumes, et en rajoute toujours un peu plus : "Allez un haricot vert supplémentaire pour toi !", dit-il à une petite fille venue avec sa maman, avant de la laisser piocher des bonbons dans le grand pot.

Sylvie Béthan, responsable de l'antenne des Restos du Coeur de La Châtre, et Jean-Louis, bénévole historique. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Pour la responsable de l'antenne de La Châtre, Sylvie Béthan, au lieu de réduire le nombre de bénéficiaires, il serait peut-être plus judicieux de réduire le nombre de repas distribués, pour continuer d'aider tous ceux qui ont besoin*. "En ce moment, on donne 9 points de repas pour les personnes seules, et à partir de deux personnes, c'est 6 points par personne, donc 12 points pour deux personnes. Chacun a six repas : six points de protéines, six points de fromage, six points de fruits et légumes, six points de dessert, et ce qui est souvent critique, ce sont les protéines"*, explique-t-elle. "Il y a eu des périodes beaucoup plus dures où on avait tendance à diminuer un peu si besoin, pour que tout le monde ait de quoi manger ! Donc si on ramène à 4 ou 5 repas, ça fait toujours 4 points de viande, 4 points de fromage, 4 points de fruits et légumes. On ne supprime pas une partie des repas, on ne diminue pas les portions, on donne simplement moins de repas à chacun, mais ça reste déjà une aide."

A La Châtre, les Restos du Coeur sont déjà aidés par l'enseigne Super U, "ça nous permet de donner des produits frais", et aussi par l'enseigne Carrefour, "ça permet d'avoir des petits compléments sympathiques". Cependant, Antoinette, bénévole depuis 3 ans, aimerait voir les grandes enseignes donner davantage aux Restos du Coeur : "Ils donnent déjà mais bon il faudrait faire plus ! Avec les centrales d'achat, ils ont des prix raisonnables. Par exemple, la viande ça manque, le poisson aussi, car c'est trop cher, les gens n'en achètent pas. Ce n'est pas normal que dans notre pays en 2023, qu'il y ait autant de personnes qui ont besoin d'aide pour se nourrir, ça ne devrait pas exister." 170 familles sont accompagnées par l'antenne locale des Restos du Coeur de La Châtre.