Pour ne pas jeter, une brasserie de Saint-Saturnin liquide stock de bière à prix cassés

La bière, ça périme. Plus de quatre mois après la fermeture des bars et restaurants, la chaîne "Les 3 brasseurs" organise ainsi une opération anti-gaspillage. A Saint-Saturnin près du Mans, 2700 litres de bière sont bradés ce vendredi et ce samedi.

Hasard du calendrier, la chaîne "Les 3 Brasseurs" brade ses bières, ces 12 et 13 mars, soit quasiment un an jour pour jour avant la première fermeture des bars et restaurants. Ces établissements ont pu rouvrir avant de baisser à nouveau le rideau le 30 octobre, date du début du deuxième confinement. Depuis, 2700 litres de bières dorment dans les cuves de la brasserie de Saint-Saturnin (Sarthe). "Nous ne savons pas quand nous pourrons rouvrir. La bière dans les tanks est encore bonne mais plus pour très longtemps alors nous ne voulons pas gaspiller. Puis, c'est en plus une belle occasion de renouer le contact avec nos clients", se réjouit François Lebateux, le directeur. Les bières périment en moyenne au bout de six mois.

La chaîne "Les 3 brasseurs" bradent ses bières pour ne avoir à les jeter © Radio France - Sonia Ghobri

Au milieu des chaises empilées, des bouteilles de bières, vides et prêtes à être remplies, sont disposées sur des tables. Il est l'heure d'ouvrir les portes de la brasserie et ce n'est pas sans émotions après quatre mois de fermeture totale. "Les clients nous ont manqué, on est super contents". Marie, l'adjointe de direction se charge de l'accueil des clients à l'extérieur, ils sont nombreux. Parmi eux Audrey : "je ne m'attendais pas à voir autant de monde mais je vais attendre. C'est bien pour eux, c'est bien de soutenir les restaurants pendant cette crise".

Dominique est le premier de la longue file d'attente. Il est venu une heure avant l'ouverture. Ce client très fidèle tenait à être là. "Je venais une fois par semaine minimum, j'adore leurs bières. De vrais bières faites par un professionnel qui est met tout son cœur". Ces bières blondes, ambrés, lagers sont brassées sur place par Eric Thibault. "Ça fait un peu mal au cœur. En temps normal, je brasse de la bière blonde une à deux fois par semaine, une fois par mois pour la bière ambrée. On n'aime notre métier, on ne fait pas ça pour brader les bières, on ne fait pas ça pour les servir à emporter. On aime voir les gens, échanger avec eux. Mais c'est la meilleure solution pour limiter le gaspillage", temporise le brasseur.

Eric Thibault, le brasseur et François Lebateux, directeur du bar restaurant "Les 3 Brasseurs" de Saint-Saturnin © Radio France - Sonia Ghobri

Cela permet aussi de limiter les pertes financières. La bière est vendue 2,9 euros par litre au lieu de 5 euros. "Je vois des clients venir avec 40 bouteilles, c'est super, mais attention la durée de consommation est limitée à 72 heures. Ce sont des bières pression, ce n'est pas comme celles que l'on peut acheter en canettes", prévient Marie. Les clients sont également invités à venir avec leurs propres contenants : bouteilles de bières, de cidres, de boissons gazeuses. En revanche, inutiles de prendre des bouteilles de vins ou d'eau plates.

Plusieurs clients fidèles sont venus acheter de la bière "pour soutenir" © Radio France - Sonia Ghobri

Cette opération anti-gaspillage se poursuit ce samedi 13 mars de 10h30 à 17 heures.