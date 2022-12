Pour Noël, les Petits frères des pauvres de Rennes distribuent des cadeaux aux ainés isolés

Un sapin de Noël dans le fond de la pièce, les bénévoles s'affèrent à emballer les cadeaux. Ils sont 70 à Rennes à aider l'association des Petits frères des pauvres. Chaque année à l'approche des fêtes, ils préparent les colis de Noël pour les personnes âgées isolées. A Rennes, plus de 90 séniors sont soutenus par Les petits frères des pauvres. Eliane, bénévole depuis deux ans, vient tout juste de finir d'emballer les cadeaux pour Brigitte, une retraitée qui habite dans sa rue.

Au total, un peu plus de 30 colis seront distribués les 24 et 25 décembre. © Radio France - Julien Prouvoyeur

"Dans les sacs, on trouve le drap de bain, le calendrier, la revue et les chocolats, détaille la bénévole, jeune retraitée. Chaque bénévole va amener un colis à la personne qu'il suit, qu'il voit toutes les semaines et chacun amène son paquet. Ça serait bien de faire ça pour Noël." Les Petits frères des pauvres organisent à chaque noël un grand repas, pour partager un moment tous ensemble entre bénévoles et bénéficiaires. Mais pour les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, elles reçoivent ce fameux cadeau.

C'est la septième année de Lydie chez les Petits frères, elle repart avec trois colis dans les mains : "Souvent, ce sont des personnes qui ne sortent plus, qui sont à mobilité réduite, qui sont isolées socialement. On vient leur apporter un peu de réconfort, de la chaleur, de l'échange et un moment de partage."

Cette année, le nombre de bénéficiaires a augmenté constate Claudie, 25 ans qu'elle est bénévole chez les Petits frères : "Bien souvent, ils n'ont que ce cadeau. C'est vrai que partout, c'est l'ambiance de Noël et nos bénéficiaires sont eux seuls chez eux. Ça ne change rien Noël pour eux. Donc ce colis, c'est une petite étincelle dans leur vie." Au total, un peu plus de 30 colis seront distribués à Rennes les 24 et 25 décembre.