Pour Noël, les plateforme postales de la Vienne croulent sous les colis

A quelques jours des fêtes de fin d'année, le père Noël anticipe la livraison de cadeaux et passe par La Poste. Les plateformes vivent leur période la plus chargée de l'année. Exemple à Smarves, près de Poitiers.

Le Père Noël n'a pas vraiment le temps d'apporter tous les cadeaux dans chaque maison dans la nuit du 24 au 25 décembre. Alors, pour anticiper, il passe par la Poste, et envoie des centaines de colis. C'est la période de l'année la plus chargée pour les plateformes et tri postal, comme à Smarves, près de Poitiers.

+ 300% de colis

Pour décharger les camions qui arrivent tous les matins pour livrer des colis, il y a en cette fin d'année plus de monde qu'à l'accoutumée. Sur les trans-palettes, des montagnes de cartons, transférés dans de grand chariots en métal. Pendant que les facteurs finissent de tout réceptionner, les premiers colis sont emporté à l'intérieur, et déchargés sur de grandes tables à rouleau. Là, une dizaine d'employés se chargent de vider les chariots et de trier leur contenu : à droit ou à gauche en fonction de la destination. Tous sont flashés, pour être enregistrés comme étant bien arrivés au centre de tri.

Ils sont d'habitude moins nombreux autour de la table, mais à la période de Noël, les employés peuvent trier jusqu'à plus de 2.500 colis par jour, contre environ 800 en période normale. Ça représente environ 300% de colis en plus. Pour les facteurs, la période de Noël commence en général au moment du Black Friday, le dernier vendredi de novembre, jusqu'au jour J.

La plateforme de Smarves peut recevoir plus de 2.500 colis par jour en période de Noël © Radio France - Marie Dorcet

"Renforts colis" et trajets adaptés

Cette période de rush, la plateforme y est habituée, alors elle anticipe : chaque année, 5 intérimaires ou CDD sont embauchés comme "renfort colis", pour aider la quarantaine d'employés à aider le Père Noël à n'oublier personne. "Ces renforts vont livrer uniquement des colis, et non du courrier. Chaque jour, ils ont un itinéraire différent pour s'adapter aux colis reçus" explique Serge Laserre, le directeur adjoint.

Une fois les colis triés, et flashés à trois reprises, les facteurs peuvent les emporter, et partout pour des tournées qui durent parfois jusqu'à quatre heures.