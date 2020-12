Pour Noël, un ours qui parle et une poupée qui grandit ont la cote sous les sapins mayennais

Cette année, deux jouets se sont démarqués sur les liste de Noël des petits mayennais : l'ours curieux "Cubby" et le bébé "Alive" qui grandit quand on s'occupe bien de lui. Au magasin King Jouets à Mayenne, il ne reste que cinq exemplaires du premier jouet, et le deuxième est en rupture de stock.