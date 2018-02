Villers-Semeuse, France

Jeudi 1er février, la communauté d'agglomération d'Ardennes Métropole apprenait par hasard l'autorisation accordée à Cora par la Commission nationale d'aménagement commercial de tripler la surface de sa galerie marchande. Les élus croyaient le projet enterré depuis début 2015. Mais depuis, il a suivi son cours. Après deux rejets de la CNAC et deux recours devant la Cour administrative d'appel de Nancy, le feu vert a fini par être accordé aux promoteurs le 21 décembre dernier.

Cora prévoit de tripler la surface de sa galerie marchande et de créer 19 cellules commerciales supplémentaires, dont une de 1600 mètres carrés. "Ça représente une rue piétonne entière !", s'indigne Patrick Fostier, vice-président d'Ardenne-Métropole en charge du développement économique. "On risque de voir des commerces fermer en centre-ville pour être transférés dans cette nouvelle galerie", poursuit l'élu. À Charleville-Mézières, près de 13% des locaux commerciaux sont vacants.

Ardenne-Métropole, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes et l'association de commerçants Vitrines de Charleville comptent saisir la Cour administrative d'appel de Nancy.

De la place pour tout le monde ?

De son côté, Cora veut croire à la coexistence d'un pôle commercial fort en périphérie de Charleville-Mézières et à un centre-ville dynamique. Le porteur de projet assure que la clientèle visée n'est pas la même. Le but de l'hypermarché est de retenir les Ardennais qui vont faire leurs emplettes à Reims, en Belgique ou sur Internet. Et pour proposer une offre suffisamment attractive, il fallait agrandir et moderniser le bâtiment inauguré en 1970 et rénové pour la dernière fois en 1983.

Cora met en avant un investissement de 20 millions d'euros et la création de 150 emplois environ. Un "mirage", pour le vice-président d'Ardenne-Métropole chargé du développement économique. Patrick Fostier table plutôt sur 80 emplois.

Qu'importe, le maire de Villers-Semeuse est preneur. Jérémy Dupuy souhaite un apaisement et un travail en bonne intelligence pour répartir les créations de commerce "pour que le centre-ville puisse vivre et continuer à se développer, mais aussi pour que la périphérie puisse continuer d'exister et proposer autre chose aux consommateurs".

Une réunion entre Cora et Ardenne-Métropole est programmé ce mercredi mais les points de vue des deux parties semblent irréconciliables.