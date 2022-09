Pour ou contre l'arrêt de l'éclairage public dans votre commune ?

Comment réduire sa facture d'électricité pour une commune ? En Côte-d'Or, plusieurs villes ont décidé de s'équiper de lampes à LED voire de stopper l'éclairage public la nuit. Une bonne idée pour les finances publiques et l'environnement ? On attend vos réactions sur France Bleu Bourgogne.

Face à la hausse du coût de l'énergie, de plus en plus les communes ou communautés de communes cherchent à faire des économies en matière d'éclairage la nuit. En 2022, Is-Sur-Tille a été la première ville en Côte-d'Or a éteindre ses lampadaires entre 0h30 et 4h30. D'autres comme Marsannay-la-Côte lui ont emboité le pas. Résultat : la ville d'Is-Sur-Tille espère réduire de moitié sa facture en électricité.

Qu'en pensez-vous ? Vous sentez-vous en sécurité la nuit sans éclairage ? On attend vos réactions ce jeudi 8 septembre sur France Bleu Bourgogne entre 8h20 et 8h30 au 03 80 42 15 15.