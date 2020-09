Pour pallier le manque de foires cette année, une entreprise landaise organise une semaine spéciale

L’entreprise Sayang Bamboo & Co à Bénesse Maremne, spécialiste des paillotes en bambou et dans la décoration de Bali, organise une semaine spéciale.

Carole et Sonia sont aux commandes de l’entreprise depuis 2016. Elles importent des produits de Bali : des paillotes en bambou, ou en bois exotique, des tonnelles, des gazebos, de la décoration de Bali pour l’extérieur et l’intérieur, du mobilier comme des salons de jardin par exemple. « Nous importons avec nos propres containers des produits. »

La difficulté aujourd’hui : l’activité autour des salons et des foires

Comme quasiment tous les commerces pendant le confinement, la boutique a fermé, mais au moment du déconfinement, les landais « étaient très très motivés pour aménager leur jardin : du coup cela a pu rattraper ces 2 mois de fermeture. » Mais les 2 associées comptaient sur les salons et les foires pour se faire connaitre sur d’autres secteurs. Ils ont été annulés jusqu’à cet été. Carole et Sonia mise maintenant sur une semaine spéciale. Du mardi 29 septembre au samedi 3 octobre, Sayang Bamboo & Co organise un événement, à la boutique, pour redynamiser l’activité. L’entreprise fait venir d’autres partenaires : un caviste et un pépiniériste.

