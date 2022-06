Pour passer l'été, le drive zéro déchet de Mérignac a encore besoin de quelques clients

ZE Drive, à Mérignac, permet de faire ses courses en ligne et d'aller les chercher deux heures plus tard, dans des emballages zéro déchet. Installé depuis mars, l'entrepôt a encore besoin de quelques clients pour pouvoir passer l'été.

À Mérignac, depuis le mois de mars, un drive zéro déchet s'est installé avenue de la Grange Noire. Il s'appelle ZE drive. Vous pouvez donc faire vos courses en ligne, et en deux heures, vos bocaux et sachets réutilisables sont remplis et vous pouvez aller les chercher. Mais pour que ce drive existe toujours après l'été, il faut trouver de nouveaux clients, pour arriver à une vingtaine de commandes par jour, soit environ cinq de plus que ce qui est fait actuellement. "Comme pour toute nouvelle entreprise, il faut se faire connaître" explique Cécile Hironde qui gère le lieu.

À l'intérieur de l'entrepôt, les denrées sont rangées comme dans un magasin. Cécile Hironde, armée de son téléphone, va de rayon en rayon pour composer les paniers de commande de ses clients. Pâtes, riz, gâteaux apéros, les produits sont régionaux au maximum. Il y a aussi des produits d'hygiène, des fruits et légumes, les seules choses qui ne sont pas disponibles pour l'instant, sont la viande et le poisson.

Se développer

Si Cécile Hironde arrive à passer l'été, et que les commandes continuent de croître, elle a pour objectif d'embaucher quelqu'un pour l'aider. "L'idée était aussi de pouvoir créer de l'emploi, en commençant cette aventure" explique-t-elle.