Retraites : "La détermination est toujours aussi forte", assure Philippe Martinez

La CGT tient son congrès annuel cette semaine à Clermont-Ferrand , alors qu'une 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue ce mardi. Pour l'occasion, le secrétaire général de la centrale était l'invité de France Bleu Pays d'Auvergne ce lundi matin. Il est revenu sur la lutte contre la réforme, mais aussi sur l'avenir de la CGT dont il quittera la tête à la fin de la semaine.

France Bleu Pays d'Auvergne : Philippe Martinez, croyez-vous encore sincèrement au retrait de cette réforme ?

Philippe Martinez : Vu le nombre de personnes qui avaient dans les rues jeudi dernier, comme à Clermont-Ferrand, ils étaient très, très nombreux, il n'y a aucune raison de ne pas y croire. La détermination est toujours aussi forte et l'opinion publique est toujours très défavorable à ce texte. Il n'y a aucune raison d'en douter.

Laurent Berger, votre homologue de la CFDT, plaide pour une "mise en pause" de la réforme, vous aussi ? Ou c'est que le retrait, rien que le retrait ?

On est en phase avec Laurent Berger, sa formule "mise en pause", c'est une suspension avant de revoir la copie, mais pour repartir d'une page blanche. L'objectif est le même pour l'ensemble des organisations syndicales, c'est le retrait, notamment autour des deux mesures qui font polémique, la mesure d'âge et la mesure de l'allongement de la durée de cotisation, c'est ça l'objectif et ça n'a pas changé.

Lors d'un entretien accordé à l'AFP hier, Elisabeth Borne a dit sa volonté d'apaiser les tensions avec les syndicats. Elle vous propose de vous recevoir la semaine du 10 avril. En l'état, est-ce que vous irez ?

Ce sont des formules de ministres et de présidents de la République. Vous savez, c'est la petite phrase "la porte est toujours ouverte", ben ça commence à fatiguer. Nous, on est prêts à y aller si c'est pour nous dire : on arrête tout et on repart sur de bonnes bases, il n'y a pas de problème. Il faut savoir l'objectif de ces réunions.

Il n'est pas encore question de tout arrêter, mais le gouvernement veut avancer et il propose quand même quelques mesures potentiellement à venir, notamment sur les reconversions, sur la pénibilité du travail. Olivier Véran veut aussi parler revalorisation des salaires en dessous du Smic. N'est-ce pas l'occasion pour vous d'obtenir du concret pour les travailleurs, de profiter d'un rapport de force ?

C'est ce qu'on propose depuis le début, mais on a commencé par la fin. Quand on fait quelque chose, on commence par le début, donc les fameuses concertations dont on parle tant, c'était ça l'objectif, parler pénibilité, emploi des seniors, revalorisation des grilles. Vous savez que sur les grilles, pour que ça ne soit pas trop compliqué, les minima de branche ne sont pas revalorisés en même temps que le Smic. Ça fait deux ans qu'on a écrit, pas à madame Borne, à Jean Castex -vous vous rappelez, c'était le Premier ministre à l'époque - pour lui dire lorsque le Smic augmente, il devrait y avoir automaticité de l'augmentation des minima de branche. 75% des minima de branche sont en dessous du Smic. Et la Première ministre, qui était ministre du Travail donc elle connaît bien le sujet, découvre quelque chose. Donc il faut commencer par le début, et la question de l'âge, ce n'est pas le sujet.

Mais c'est quoi alors, on tente de vous acheter avec quelques mesurettes balancées ?

Je n'ai pas reçu de valises de billets, je vous assure ou je vous rassure, ce n'est pas le style de la maison. Non, après avoir fait preuve de très grande fermeté, surtout de la part du président de la République, on essaye de faire croire à l'opinion publique que finalement, on n'est pas si méchants que ça, on est des gens de discussion. Mais on a passé du temps à discuter et on a perdu du temps.

Dixième journée de mobilisation demain, on va évidemment scruter les chiffres de la participation, mais aussi les violences et dégradations. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres, du côté de Sainte-Soline, ce week-end ? Ces oppositions entre les forces de l'ordre et opposants au projet de mégabassines, elle vous fait peur cette flambée de violence Philippe Martinez ?

Bien sûr, quand on va manifester, que ce soit contre la réforme des retraites ou contre les méga bassines, on y va pacifiquement et vous savez très bien que dans ce genre de manifestations, l'immense majorité des manifestants vient avec des slogans. En marge de ces manifestations, (...) il y a évidemment des éléments violents. Mais il faut aussi dire que du côté policier, il peut y avoir des dérives, et vous avez entendu les révélations de ce qu'il s'est passé à Paris avec la fameuse brigade à moto. Des insultes, la Brav-M, c'est une abréviation qui fait un peu rêver, Brav-M, mais c'est violent quoi. Et donc là aussi, il faut que le ministre de l'Intérieur et le président de la République calment le jeu au niveau de la police et de la répression.

Eric (un auditeur de France Bleu) : Aujourd'hui, la dette de la France est de 3.000 milliards d'euros, ce qui coûte à la France annuellement 50 milliards d'intérêts. Justement, avec ces 50 milliards, est-ce qu'on ne peut pas financer les retraites ?

C'est une excellente question qui me permet de préciser qu'il faut distinguer l'endettement de la France et le financement des retraites. Les retraites ne sont pas financées par de l'argent public, elles sont financées par des cotisations sociales et les cotisations sociales, ce sont les salariés d'un côté et les employeurs de l'autre. Il se trouve que les employeurs, notamment les plus grands, sont de plus en plus exonérés de cotisations sociales, c'est-à-dire qu'ils n'abondent pas dans les caisses. Si on revoyait cette politique d'exonération, c'est un exemple, de cotisations sociales des grandes entreprises, notamment celles qui donnent beaucoup d'argent aux actionnaires, vous voyez on est les champions d'Europe des dividendes versés aux actionnaires, ou bien ça permettrait de financer. Donc il faut faire le distinguo, et être le plus clair possible entre cotisations sociales, le fruit du travail, qui financent les retraites et la sécurité sociale en général, et l'impôt qui est autre chose. Et de ce point de vue là, oui, on peut faire des économies sur l'argent public. Les aides publiques aux entreprises, c'est 100 milliards tous les ans, 100 milliards d'exonérations d'impôts, de cotisations sociales, il y a la fraude fiscale 81 milliards, vous voyez que de l'argent, il y en a. Sauf qu'il faut faire des choix politiques que ne fait pas le gouvernement d'aller, comme c'est lundi matin, je vais être soft, taxer les riches.

On revient sur les violences dans les manifestations, il y a eu plus de dégradations, on a parlé de Sainte-Soline ce week-end, mais également jeudi dernier pour la neuvième journée d'action, est-ce qu'elles décrédibilisent votre contestation, ces violences ?

Écoutez, mardi, c'était ma dernière manifestation parisienne, puisque ma dernière sera ici, j'ai pris le temps de regarder défiler le cortège. C'est enthousiasmant, des jeunes qui scandent, qui chantent, des dizaines de milliers de personnes qui sont là pour un objectif : exprimer leurs revendications, c'était festif. Je pense qu'il faudrait accorder autant de temps proportionnellement à tous ces jeunes et moins jeunes qui manifestent pacifiquement.

Sur les violences policières, Philippe Martinez, est-ce que vous êtes témoin, vous, dans les cortèges justement, on parlait de la Brav-M tout à l'heure de ses débordements, de cet excès de zèle pour le qualifier comme ça des forces de l'ordre.

Pas aussi fort que ce que vous avez vu, mais comme dirait l'autre, je suis en première ligne puisque je suis en tête de manifestation. Oui, vous savez, des gaz lacrymogènes qui arrivent au milieu des manifestants, ce n'est pas bon pour les yeux ni pour le nez. Et puis ce qu'on appelle les services d'ordre sont souvent confrontés à des coups de matraque.

Michel (auditeur) : J'aurais voulu savoir quel serait l'impact de la réforme des retraites sur les pensions des retraités actuels ?

Aucun, si ce n'est que vous le savez. Michel, si vous êtes retraité, vos pensions sont largement moins revalorisées que les salaires par exemple, ou l'inflation. Donc le gouvernement fait beaucoup, beaucoup d'économies sur le dos des retraités. Ce qu'il faudrait, c'est aligner la revalorisation des pensions sur l'inflation afin que les retraités ne soient pas pénalisés. Il y a quand même beaucoup, beaucoup trop de retraités pauvres dans notre pays, même si notre système, qui est plus juste qu'ailleurs parce qu'on nous compare, fait que, en France, il y a deux fois moins de retraités pauvres qu'en Allemagne par exemple.

Françoise (auditrice) : Pourquoi fait-on travailler les gens qui ont déjà qui sont un peu usés, alors qu'il y a plein de jeunes qui reçoivent plein d'aides ? On a sacrifié l'apprentissage, c'était les bons à rien qui allaient en apprentissage dans les années 80 et 90, il fallait faire que des grandes études, et aujourd'hui on n'a plus d'artisans !

C'est une question vaste, on va essayer de se limiter, Françoise, vous ne savez peut-être pas, mais un sans emploi sur deux ne touche rien. Donc ne touche aucun salaire, ni aides, donc je ne crois pas que pour ces millions de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs, ça soit le rêve dans la vie de ne pas travailler, de souvent être expulsé de son logement parce qu'ils ne peuvent plus payer, de manger un repas par jour, et encore froid parce qu'ils n'ont plus de quoi se payer le chauffage, donc, il faut aussi remettre les choses à l'endroit. Effectivement, si les anciens restent plus longtemps au boulot, ceux qui attendent à la porte vont attendre un peu plus longtemps. Donc oui, il faut que les plus anciens dans les travaux pénibles, mais ailleurs aussi, puissent partir. Nous, ce qu'on propose à la CGT, c'est à 60 ans afin de libérer du boulot pour ceux qui n'en ont pas, mais attention de ne pas caricaturer ceux qui sont privés de boulot, ils souffrent.

Vous avez appelé à voter pour Emmanuel Macron lors de l'entre-deux tours l'an dernier pour faire barrage à Marine Le Pen, est-ce que vous regrettez aujourd'hui cet appel massif à voter pour Emmanuel Macron l'an dernier ?

C'est une nuance importante, j'ai, avec Laurent Berger d'ailleurs, dans un texte commun, a appelé à faire barrage au Rassemblement national, comme d'ailleurs des millions de Français. Le président de la République considère que tout le monde a voté pour lui au deuxième tour parce qu'on aimait son programme, avec la retraite à 65 ans. La nuance, c'est que beaucoup ont voté contre son adversaire plutôt que pour lui. Pourquoi ? Parce qu'on fait la différence entre le parti du président de la République et l'extrême-droite. L'extrême-droite, c'est l'exclusion de collègues de travail parce qu'ils viennent d'autres pays que la France et sont, en général, musulmans. C'est un parti sexiste, un parti raciste, les valeurs de la CGT, c'est tout sauf ça.

Le syndicat tient son congrès pour désigner son nouveau bureau et son nouveau secrétaire général. Une page de huit ans qui se tourne donc pour notre invité, Philippe Martinez, vous auriez pu briguer un troisième mandat, Pourquoi ne pas avoir continué ?

Parce qu'il faut partir quand on s'éclate, quand on prend plaisir à ce qu'on fait. Il ne faut pas partir quand on s'ennuie. Moi, j'ai pris, je prends plaisir à ce que je fais, de rencontrer des militants, des salariés, je pense que c'est important qu'un syndicaliste soit au contact du monde du travail. Et puis huit ans, c'est bien, je vois trop de gens qui s'accrochent à leur fauteuil, qui embête tout le monde après.

Trois personnes en lice pour vous succéder. Marie Buisson, secrétaire général de la CGT éducation, recherche et culture, Céline Verzeletti, secrétaire confédéral de la CGT, et Olivier Mateu, secrétaire de la CGT des Bouches-du-Rhône, votre choix, vous, Philippe Martinez, c'est Marie Buisson. Pourquoi ce choix ?

Ce n'est pas mon choix, parce que ce n'est pas le fait du prince à la CGT, c'est un choix collectif, on propose, il y a des votes. Donc pourquoi ? Parce que c'est d'abord un enjeu de l'avenir de la CGT, comme vous l'avez dit, ce n'est pas un choix de personnes. Moi, j'ai fait en sorte avec l'équipe sortante que la CGT s'ouvre plus à la diversité du monde du travail. Vous savez, les précaires, les Uber, les livreurs à vélo, c'est nouveau dans le monde du travail : est-ce qu'on les considère comme des travailleurs et des travailleuses qui ont leur place à la CGT ou dit-on non, ceux-là c'est un monde à part, et on ne s'en occupe pas ? Il faut qu'on soit plus ouvert aux questions sociales que certains veulent cantonner dans les questions sociétales : l'environnement, et je vois dans les manifestations parce qu'on travaille avec beaucoup d'ONG sur les questions climatiques, il y a beaucoup d'associations environnementales dans les manifestations. On est un syndicat féministe, et le féminisme n'est pas une question sociétale. L'égalité salariale entre les femmes et les hommes, c'est des questions sociales. Je souhaite, nous souhaitons, que la CGT continue à traiter ces questions-là, de plus en plus, et d'autres considèrent qu'il vaut mieux comme on a raison tout seul et bien, on reste tout seul, et puis voilà.

Oui, parce qu'il y a de vraies dissensions en interne, le sujet qui a mis le feu aux poudres c'est un document de travail intitulé "Plus jamais ça", négocié notamment par Marie Buisson, avec des ONG environnementales, Greenpeace, Oxfam, qui prônait l'abandon du nucléaire et les aides publiques aux entreprises polluantes. Un document qui n'aurait jamais été débattu en interne et qui a suscité justement la colère des grandes fédérations comme l'énergie, les ports et docks, la chimie, les cheminots qui sont, eux, derrière une autre candidate, Céline Verzeletti, en gros, n'y a-t-il pas deux courants qui s'opposent aujourd'hui au sein de la CGT ?

Il y a des débats. Ce document, il a été débattu. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire que les questions environnementales et l'avenir de la planète, ça n'intéresse personne et qu'il n'y a pas danger ? Vous discutez avec tous ceux que vous croisez, ils sont soucieux, et nous, on ne peut pas dire aux salariés : perdez votre boulot pour sauver la planète. On pense qu'on peut garder des emplois et préserver la planète. Il suffit de demander à des salariés qui connaissent leur boulot et ils ont des solutions, il faut mettre un peu d'argent par contre, il faut qu'il y ait des investissements. Donc le débat, il est autour de ça et on n'est pas d'accord avec Greenpeace sur le nucléaire et tout le monde le sait. Il y a parfois des faux procès sur ce qu'on écrit, ce qu'on dit, il y en a qui lisent entre les lignes, vous savez, je ne suis pas très partisan de lire entre les lignes parce que, en général, entre les lignes, il y a du blanc.

Ce n'est pas la retraite pour vous puisque retour chez Renault lundi, c'est ce que vous nous avez confié ?

Je ne veux pas paraphraser un président de la République, je suis un Français normal et vous savez que pour partir à la retraite, il faut avoir l'âge et les trimestres. Moi, j'ai l'âge samedi mais je n'ai pas les trimestres, et donc lundi, je serai au boulot dans ma boite, je ne fais pas de pub mais je travaille chez Renault.