Pour pourvoir les postes vacants, la CGT Cheminot Brest-Landerneau se remonte les manches

Treize postes sont à pourvoir à la SNCF en Bretagne. Des postes de conducteurs de train, d'agents de quai ou encore de techniciens. Mais face à la difficulté de la SNCF à recruter, c'est la CGT qui s'y colle. L'antenne Brest-Landerneau tenait ce week-end un bureau d'embauche pour récupérer des candidatures, devant la gare de Brest.

Et ils sont nombreux à venir. Marine vient de déposer son CV. La jeune femme, en reconversion professionnelle, est ouverte aux différentes opportunités. "Contrôleuse, conductrice, agent de quai, vraiment je ne suis pas fermée. Je suis prête à me former, à faire tout ce qu'il faut pour réussir", explique-t-elle.

Un peu plus loin, Lizell repart chercher sa candidature. "Je suis venue pour me renseigner, je trouve ça intéressant." Elle a notamment été séduite par le côté évolutif de la situation. "C'est pas fermé. Même si je postule pour un poste particulier, ça pourra être autre chose." Même démarche pour son amie Mélodie. Cette ancienne infirmière ressent le besoin de se réorienter, sans pour autant quitter le service public, même si elle trouve ça "fou que ce soit les syndicats qui doivent s'en charger."

La SNCF veut féminiser ses professions

Des candidatures de femmes, c'est notamment ce que souhaite la CGT, qui veut féminiser la profession. Seules 8 conductrices sur les 300 que compte le réseau breton. "Il faut qu'on féminise nos emplois, explique Anthony Le Houx, membre de la CGT Cheminot Brest-Landerneau. Moi je suis agent d'aiguillage, on recherche des femmes. En équipement, aussi. On n'a pas besoin d'un physique surhumain, ou d'un physique "d'homme" !" Jean-Christophe Hamon, secrétaire général du syndicat CGT Cheminot Brest-Landerneau, confirme. "Si le femmes veulent faire ce métier, il faut pas avoir de complexe, il faut venir déposer son CV."

Si vous êtes intéressés, il est possible de se renseigner et de s'inscrire sur le site emploi.sncf.com ou encore d'envoyer votre candidature à La Maison du Peuple à Brest. Le prochain bureau d'embauche se tiendra à Saint Brieuc le 2 février prochain.