Pour rattraper le retard sur ses dossiers, la CAF de la Drôme ferme son accueil pendant neuf jours

Trop de retard accumulé : la CAF de la Drôme prend la décision de fermer son accueil au public à partir de ce jeudi et jusqu'au 21 juin inclus pour mobiliser le plus d'agents possible sur le traitement des dossiers en cours.