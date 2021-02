Pour recréer du lien social, Le P'tit épicier, une épicerie ambulante, sillonne le loudunais

Les épiciers ambulants n'existent presque plus. Damien Mignonneau a créé "Le P'tit épicier". C'est une épicerie dans un camion. Il arpente les villages autour de Loudun pour approvisionner les habitants des villages. Il sent aussi qu'il crée un lien social précieux, et recherché.

Dans notre chronique "la nouvelle éco", on s'intéresse un épicier ambulant. Ce métier a presque disparu, sauf entre Loudun, Thouars et Saumur ou Damien Mignonneau vient de se lancer. Tous les jours, depuis 3 semaines, il sillonne les routes pour vendre des produits de première nécessité chez les habitants et sur les places de village. Son nom ? "Le p'tit épicier". Quand il s'installe, c'est surtout un moment de rencontre et de partage qui se crée.

Quand l'épicerie ambulante, tout d'abord, on l'entend. Damien Mignonneau klaxonne pour avertir qu'il est là. Marie-Andrée a couru depuis chez elle pour ne pas le louper. Encore en chausson, elle a fait son choix. "J'ai pris du poisson, des yaourts et fruits", énumère-t-elle. C'est la première fois qu'elle vient et elle est déjà conquise. "Il est bien achalandé. Je trouve que c'est bien", témoigne cette habitante de Véniers.

Après 20 ans dans l'agroalimentaire, "Le P'tit épicier" est une reconversion pour Damien Migneonneau. Plus qu'un service, il propose un rendez-vous. "Le fait de la rencontre, les gens y sont hypers sensibles. Ils adorent ça", explique-t-il. L'idée lui vient de son enfance quand sa grand-mère attendait l'épicier ambulant. "C'est ce que je voulais retrouver dans les villages qui sont reculés et ou on a un petit peu de mal et ou le lien social est en train de se perdre", raconte le commerçant. Il se voit comme le café ou la boulangerie qui a disparu.

Un lien fort avec les habitants

En trois semaines, il a déjà une relation privilégiée avec ses clients. Ils s'appellent par leur prénom, ou ont des petits codes. "C'est les gens qui trouvent les petits codes d'habitude. C'est-à-dire 'je mets le sac à la fenêtre, c'est que j'ai besoin. S'il n'y a pas de sac, tu files ton chemin.' tout simplement", sourit, Damien Mignonneau.

Niveau prix, Marie-Andrée trouve ça correcte et de toute façon, pour Damien Mignonneau, son service à un coût. Mais il ne se sent pas beaucoup plus cher qu'ailleurs.

Des produits locaux

De l'autre côté de la chaîne, c'est aussi avec des producteurs locaux qu'il fait le lien. "Dans un rayon de 20 kilomètres, j'essaie d'avoir tout ce qui se fabrique autour de chez moi. Il faut mettre en valeur un petit peu tous nos produits locaux, la richesse que l'on a dans notre secteur", relate Damien. Il propose des plats préparés, cuisinés par un restaurateur sans client à cause de la crise sanitaire. Il est aussi dans une démarche écologique pour réduire les déchets avec des produits en vrac.

Son trajet