Pour recruter, un patron de Perpignan veut augmenter les salaires dans la restauration

C'est la marque de fabrique du Vienne, sur la place Arago à Perpignan : être ouvert tous les jours en continu et pouvoir servir à n'importe quelle heure de midi jusqu'à très tard le soir. Or depuis le début du mois, les clients trouvent portes closes deux soirs par semaine. "On a dû prendre cette décision à cause du manque de personnel", explique le patron des lieux Camille Otéro.

En France, la filière a perdu 237.000 employés entre février 2020 et février 2021 ! Et la mise en place du pass sanitaire pour les salariés a rendu la situation encore plus compliquée.

"Le Covid a fait beaucoup de dégâts sur le moral des troupes et, pour donner les deux jours de repos hebdomadaires à mes salariés, on a dû s'organiser ainsi. C'est évidement très frustrant car, après ces dix mois de confinement, nous étions tellement heureux de rouvrir et de retrouver nos clients..." Camille Otéro emploie d'habitude une quarantaine de salariés au Vienne.

Évidement, le restaurateur s'est lancé dans une campagne de recrutement mais "_c'est long, difficile surtout pour travailler en cuisi_ne." Le Vienne devrait cependant retrouver son rythme de croisière dès le mois de décembre.

Pour rendre les métiers de la restauration plus attractifs, "il va falloir augmenter les salaires", poursuit Camille Otéro. "C'est inévitable car tout augmente : le gaz, l'électricité, les livraisons de nos fournisseurs... Tous les professionnels vont devoir augmenter leurs salariés car c'est dans l'air du temps." Les négociations nationales dans la branche hôtellerie-restauration démarrent ce jeudi à Paris. Le mois dernier, le syndicat patronal UMIH avait proposé d'augmenter les salaires de 6 à 9%.