Pour s'adapter à la crise sanitaire, cette société de trek haut-savoyarde relocalise ses itinéraires

Depuis plus d'un an, les voyages sont fortement contraints. Encore plus quand ils sont à l'étranger. Alors pour s'adapter à la crise sanitaire, cette société de trek haut-savoyarde a revu ses itinéraires.

Le Népal, l'Amérique du Sud... Difficile de s'envoler vers ces destinations en temps de crise sanitaire. Depuis quelques mois, Watse Trekking, une agence de voyages haut-savoyarde qui organise de nombreux treks à l'étranger, relocalise ses itinéraires.

Pierrick Delattre est le fondateur de Watse Trekking.

France Bleu Pays de Savoie - Comment on s'adapte à la crise sanitaire lorsque l'on doit organiser des treks ?

Pierrick Delattre - Le propre d'une agence de voyages c'est de s'adapter donc c'est une chose qu'on sait faire. Ce qui a été difficile à gérer, c'est cette crise soudaine qui a tout remis en question en quelques semaines. On a une activité qui est surtout à l'étranger. Tout a été fermé du jour au lendemain donc il a fallu trouver des parades et d'autres séjours à proposer à nos clients.

Vous avez arrêté tous les treks à l'étranger ?

On essaye quand même d'organiser des choses à l'étranger. Donc maintenant l'étranger c'est le très proche, contrairement à ce qu'on faisait avant, notamment l'Amérique du Sud, l'Asie voire les Pays Scandinaves. Maintenant on est surtout sur les Alpes françaises, la Suisse et l'Italie. Donc ça c'est l'adaptation qu'on a eu l'année dernière : maintenant on a 50% des treks en France ou en Europe proche, et 50% à l'étranger.

Ça représente des grosses pertes financières pour vous la crise sanitaire ?

C'est une perte de plus de 50% de notre activité vu que les séjours à l'étranger sont vendus plus chers que ceux dans les Alpes. Il y a beaucoup de frais qui sont en jeu, notamment toutes les réservations qui avaient été faites au niveau de l'aérien, des prestataires locaux... On a pas encore tout récupéré aujourd'hui. Donc il y a des grosses pertes, heureusement qu'on peut être aidé au niveau national dans le secteur du tourisme.

Vous avez pu toucher des aides de l'Etat ?

Tout à fait, il y a certaines aides qui ont été mises en place. Celle qui nous a le plus aidé l'année dernière, ça a été le report des avoirs des clients. On était pas obligé de rembourser les clients tout de suite, on avait 18 mois. Ça nous a permis de garder une trésorerie suffisante pour au moins passer l'été.

Vous avez des nouveaux projets qui vont être mis en place ?

Bien sûr, on a beaucoup ouvert d'itinéraires ici dans les Alpes, mais on laisse pas tomber ce qu'on sait bien faire aussi à l'étranger. On a déjà des projets qui sont ouverts au Népal, si tout va bien on devrait pouvoir repartir vers cette destination en automne.