Pour sa collecte de printemps, la Banque Alimentaire de Savoie teste les paniers virtuels sur Cognin et Chambéry-Le-Haut

Savoie, France

Et si on passait au virtuel lors des collectes de produits pour la Banque Alimentaire ? Depuis des décennies, à l'automne et au printemps, nous ajoutons à nos caddie les produits conseillés par la Banque Alimentaires qui les distribue ensuite à des associations. D'ailleurs pour cette collecte de printemps, la Banque Alimentaire nous suggère de donner des conserves de poisson et des produits d'hygiène.

- Banque Alimentaire de Savoie

Sur deux sites, les Super U de Cognin et Chambéry-le-Haut, la Banque Alimentaire propose les paniers virtuels. L'objectif : une collecte plus efficace par rapport aux besoins et aussi moins de manutention pour les bénévoles lors des collectes.

Explications de Catherine Zerr, vice-présidente de la Banque Alimentaire de Savoie Copier

Il vous suffira au moment de passer en caisse de choisir et d'acheter un panier virtuel d'une valeur de trois, cinq ou sept euros. Les magasins U livreront ensuite à la Banque Alimentaire de Savoie la valeur des marchandises souhaitées. Alors partants pour les paniers virtuels à Cognin et Chambéry-le-Haut ?