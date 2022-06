La nouvelle éco : le réseau toulousain Centrakor fête ses 15 ans et grandit encore

Il y a désormais 450 magasins Centrakor en France. Une marque qui a fait énormément de chemin depuis 2007, date à laquelle l’ancienne centrale d’achat est devenue une enseigne. Nathalie Grand-Clément, directrice générale de Centrakor, fait le bilan de ces 15 années de croissance dans "La nouvelle éco" sur France Bleu Occitanie.

Bon anniversaire d’abord. Un anniversaire pour un réseau qui va très bien ?

Effectivement, c'est l'été, l'année de nos quinze ans. On a un réseau qui va très bien et qui se développe puisque en fin d'année, on a eu un cadeau d'anniversaire un peu en avance pour Noël. Nous avons ouvert notre 450e magasin et on est sur un rythme d'environ 20 à 30 ouvertures par an.

Pour ceux qui ne connaissent pas Centrakor, ces sont des magasins de décoration à petits prix ?

Tout à fait. Toute l'année de la décoration à petit prix, décoration et équipement de la maison. Pour l'intérieur, l'extérieur, et toujours à petits prix.

On a beaucoup dit qu’avec le Covid, les consommateurs se sont recentrés sur leur maison. Vous l’avez constaté ?

Alors effectivement, en dépit de la fermeture de tous nos magasins pendant les trois confinements, tous les Français se sont retrouvés chez eux avec des envies de changement, de nouvelle déco, de bricolage, d'aménagements d'extérieur, etc. Donc effectivement, il y a un engouement depuis le premier confinement qui ne se dément pas.

Votre réseau est vraiment parti et basé à Toulouse ?

Oui, il est Toulousain. Dans le sens où c'est un regroupement de différents magasins indépendants et qui ont décidé de s'unir pour pouvoir mieux négocier leurs achats auprès des fournisseurs et des clients.

Et maintenant, vous vous attaquez à l’international ?

Depuis fin 2019, on a ouvert notre premier magasin en Belgique, on en a cinq. On va également ouvrir en Espagne en fin d'année. Et puis, au-delà de la métropole, on est très présent depuis quelques années dans les Antilles et à La Réunion. Et puis on a pas mal de projets aussi en Polynésie.

Et pour finir, pour vos quinze ans, vous vous faites un petit cadeau avec un grand projet avec la Route du Rhum qui va faire sans doute rêver vos 5.000 salariés ?

Oui, tout à fait. Pour les quinze ans, on cherchait un projet qui sort de l'ordinaire et puis on a rencontré un skippeur qui, lui, rêvait de faire la Route du Rhum. Donc on a décidé de faire un bateau Centrakor avec l'envie de s'évader, de vibrer ensemble avec cette course en solitaire qui partira le 6 novembre. Mais le bateau est déjà là. On l'a baptisé en avril. Il a gagné sa première régate ce week-end à Porquerolles. Donc effectivement, toutes les équipes sont derrière Mikael Mergui, notre super skippeur.

