Pour ses nouveaux satellites, Thales Alenia Space va embaucher à Toulouse

"On a du boulot" résume Denis Allard, le directeur du site Thales Alenia Space à Toulouse, route de Seysses. Le fabricant franco-italien doit notamment construire six satellites "Space Inspire", très novateurs, pour des opérateurs télécoms. Ils peuvent être facilement reconfigurés à distance, pour s'adapter à une nouvelle zone géographique, ou couvrir ponctuellement un événement par exemple.

France Bleu Occitanie : Combien d'employés, ici, sur le site toulousain de Thales Alenia Space ?

Denis Allard : Sur le site de Toulouse, c'est 2.800 personnes au niveau des employés propres, et à peu près une force de travail de 3.200 personnes avec les sous-traitants. Sachant que l'effectif global de Thales Alenia Space dans le monde est de 8.500 personnes. Toulouse est notre plus gros site. En France il y a aussi Cannes, juste derrière.

Quel types de métier ?

Il y a tout type de métier parce qu'on a plusieurs sites : production, ingénierie système, développement logiciel, ou encore intelligence artificielle.

Toulouse est un site où on fait énormément de choses ! Ca va du câbleur jusqu'à des chimistes, jusqu'à des électriciens, des monteurs. Il y a une salle blanche, où on fait toutes les l'intégration des charges utiles qu'on monte sur nos satellites. C'est une panoplie de métiers extrêmement variés.

Thales Alenia Space est en pleine croissance (2,15 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2022), donc Toulouse aussi ?

Oui, tout à fait. Sur le site de Toulouse on a embauché 300 personnes en 2022, ce qui fait une augmentation d'effectif à peu près de 180 personnes, compte tenu des départs à la retraite et autres. Donc c'est un site qui est en croissance, sur lequel il y a des investissements. Donc bien évidemment, ça bénéficie au territoire de Toulouse.

Et vous allez encore embaucher en 2023 ?

C'est prévu. Probablement une petite centaine d'embauches sur le site de Toulouse. Une croissance qui continue avec un carnet de commandes sous les années 2021-2022 qui est conséquent. Donc on a du boulot.

Justement, quelles sont les commandes en cours ?

On a notre nouvelle ligne de produits de haut niveau côté satellites, complètement reconfigurables par logiciel. On a gagné six contrats sur la dernière année. Maintenant, il faut livrer nos clients, parmi les plus importants dans le marché des opérateurs de télécoms. Donc, gros challenge au niveau de la livraison de ces contrats là.

Après, on attend aussi une sélection sur le programme Galileo, sur les segments de deuxième génération, qui est imminente et qui devrait être assez dimensionnée pour le site de Toulouse.