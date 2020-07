Pour soutenir l'économie locale, le Département de la Moselle propose de bruncher chez Robert Schuman

Relancer le tourisme et l'économie locale en sollicitant l'appétit des vacanciers. C'est le programme du Département de la Moselle qui propose des dîners et des brunchs dans cinq sites mosellans incontournables. L'opération se fait également dans le cadre d'un plan de soutien aux traiteurs locaux.

Comment attirer les touristes cet été en Lorraine ? Les monuments, les paysages, la culture ? Oui, c'est certain. Et la gastronomie dans tout ça ? C'est une évidence pour le Département de la Moselle qui met désormais les petits plats dans les grands. Son idée : proposer aux vacanciers de découvrir des sites incontournables de la région tout en se mettant à table, grâce aux traiteurs locaux. L'opération s'inscrit d'ailleurs dans le cadre d'un plan de soutien à la filière.

Cinq sites, cinq traiteurs

Cette année, cinq sites "Passionnément Moselle" sont sélectionnés pour des expériences mêlant produits locaux et découvertes culturelles : les jardins fruitiers de Laquenexy, le parc archéologique de Bliesbrück-Reinheim, le château de Malbrouck à Manderen ainsi que le domaine de Lindre. Sans oublier la maison de Robert Schuman à Scy-Chazelles, près de Metz. Un premier brunch estival était organisé dans les jardins ce dimanche entre 11h et 15h. Les trente places se sont vendues en quelques heures. Il a même fallu refuser du monde le matin-même.

"Je voulais faire la surprise à ma femme et à ma fille, explique Thierry, originaire de Batilly (54). Pour profiter de ce cadre magnifique. Et puis, quand on est connait le chef qui prépare, on sait qu'on va passer un bon moment." Le chef, c'est David Ciré, traiteur à Vry, au nord-est de Metz. "Avoir un lieu comme ça pour travailler c'est magnifique, sourit-il. Si seulement on avait ça tous les week-ends ce serait formidable !"

Les trente places de ce dimanche 19 juillet à Scy-Chazelles ont été vendues en quelques heures © Radio France - Lucas Valdenaire

"Remettre le pied à l'étrier"

Au menu : des saucisses lorraines, du beurre de la fromagerie du Grand Cerf à Metz, des jus de fruits de la cueillette de Peltre, du yaourt de la ferme de Neufchef, du miel de Pépinville à Richemont mais aussi de la mélisse, du cerfeuil et de la menthe cueillies dans les jardins de Robert Schuman, le matin-même. "On ne pouvait pas faire plus circuit-court, rigole David Ciré. Du producteur au consommateur, direct !"

Ces brunchs d'été sont une occasion inespérée pour ce traiteur mosellan qui a perdu 90% de son chiffre d'affaires à cause du confinement. "C'est vrai que c'est un bon coup de communication, explique le professionnel. Cela met le lieu en valeur et cela nous met en valeur, nous aussi. Ça nous met du baume au cœur de retravailler, car la période est compliquée. C'est difficile car tous les mariages ont été reportées. Et là, ce matin, c'est vraiment la reprise. Ca nous manquait ! On remet le pied à l'étrier, enfin."

David Ciré, traiteur de Vry, devant son banquet de produits locaux © Radio France - Lucas Valdenaire

Soutenir le tourisme local

L'objectif de cette opération est de relancer l'entreprise familiale, mais aussi de relancer le tourisme local. Après le repas dans les jardins, pourquoi ne pas visiter l'intérieur de la maison de Robert Schuman ? "L'endroit est idéal, le contexte est super agréable, c'est un petit moment de rêve avec le chant des oiseaux, le soleil, les fleurs ! C'est vraiment génial et c'est un super moyen de faire connaître notre site, confie la médiatrice Isabelle. On va peut-être toucher un autre public aussi ! Vous savez, l'appel du ventre, ça marche toujours."

Deux autres week-ends gourmands sont annoncés à Scy-Chazelles les 1,2 et 29, 30 août. Comptez 55 euros le dîner du samedi soir et 30 euros le brunch du dimanche. Si vous êtes intéressés, il vaut mieux réserver à l'avance. Cela se passe directement auprès du traiteur en question. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site du Département.

Pour rappel, l'entrée de tous les sites "Passionément Moselle" est gratuite jusqu'au 31 août.