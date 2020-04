Pour soutenir les horticulteurs, le département du Loiret achète 500 000 euros d'arbustes et de fleurs

C'est un plan de soutien financier à la filière horticole unique en France, selon le Département : le Loiret achète 500.000 euros de productions aux horticulteurs locaux, durement touchés par la crise sanitaire liée au coronavirus. Ces plantes et arbustes embelliront les sites départementaux.

"Afin de venir en aide aux producteurs de la filière horticole, secteur agricole le plus durement touché par la crise sanitaire, le Département du Loiret a décidé d’acheter 500 000 € de productions". C'est ce qu'annonce le président du conseil départemental Marc Gaudet, dans un communiqué, ce mercredi.

Sauver la trésorerie des horticulteurs loirétains

L’objectif est de "permettre aux horticulteurs du Loiret de disposer d’un fond de trésorerie, tout en mettant en valeur l’attractivité du territoire loirétain", indique le Département qui affirme être le premier en France à mettre en place ce type de soutien financier.

Catastrophe économique pour l'horticulture

Il est vrai qu'avec l'épidémie de coronavirus et le confinement, les horticulteurs n'ont quasiment plus aucun débouché : les jardineries sont fermées, ainsi que le plupart des points de vente. "C'est une catastrophe, nous allons devoir jeter 80% de notre production", avait indiqué à France Bleu Orléans, fin mars, Jean-Marie Fortin, président du syndicat des horticulteurs du Loiret. En effet, explique le Département, "80% de la commercialisation des horticulteurs se fait entre mi-mars et fin mai".

Un chèque de 500 000 euros

La collectivité va donc acheter pour 500 000 euros de productions locales aux horticulteurs du Loiret : "cette somme d’achat sera répartie équitablement entre chaque horticulteur ayant répondu positivement à la sollicitation du Département."

"Plutôt que de soutenir par des subventions cette activité malmenée, j’ai trouvé intéressant de privilégier l’achat de productions qui sont le fruit du travail de ces exploitants. Ces arbustes et fleurs seront prioritairement plantés sur les sites départementaux (Maison du Département à Orléans, collèges, châteaux, giratoires etc…)", explique Marc Gaudet, président du Département.

Participer à l'embellissement du Loiret

Il précise que la livraison et la plantation des productions seront réalisées de mi-mai à mi-juin 2020, dans le respect des mesures de précaution en vigueur. Et que cela contribuera à l'embellissement du Loiret.