Pour tenter de freiner les effets de l'inflation, l'hyper U de Guichen multiplie les promos

Dans l'hypermarché de près de 4 000 m2, impossible de rater les affichages pour toutes les promos proposées en ce moment, "depuis le mois de février, on multiplie ces opérations promotionnelles, on en a beaucoup plus qu'avant" explique Jean Christophe Lelièvre, le directeur de l'Hyper U de Guichen (Ille-et-Vilaine). Le responsable montre des flacons de shampoing de la marque distributeur "ce produit est à prix coutant. Un prix bloqué tant qu'on connaitra une telle inflation". Sur ce type de produits à "prix coutant", la loi Egalim impose aux grandes surfaces de réaliser quand même une marge de 10%.

1.600 clients par jour avec un panier moyen à 50 euros

Dans les rayons du supermarché, de nombreux clients sont à l'affût de ces promos : "Je prends au moins cher et je me m'autorise quelques produits quand j'ai mes petits enfants à la maison", indique cette cliente. "Je ne prends pas forcément les produits à prix coutant si ce n'est pas ce que j'aime, En revanche, pour la viande par exemple, je regarde les promos. On fait nos menus en fonction des promos", explique cette mère de famille, cliente régulière du magasin.

L'hyper U de Guichen reçoit en moyenne 1 600 clients chaque jour, pour un panier moyen à 50 euros "comme toutes les autres grandes surfaces, avec cette inflation, le panier est en baisse" constate le directeur. En revanche, Jean-Christophe Lelièvre est convaincu d'avoir gagné une nouvelle clientèle : "On récupère des clients du hard discount, mais aussi ceux des magasins spécialisés dans le bio par exemple".

L'épicerie bio en perte de vitesse

Depuis quelques semaines, le directeur de l'hyper U voit des changements dans les habitudes d'achat, le rayon bio séduit moins ses clients : "Pourtant, historiquement, on a été l'un des premiers magasins à avoir mis le bio en avant. Avec le salon du bio qui se tenait à Guichen, on avait une clientèle intéressée pour ce type de produits. Aujourd'hui, on sent une réelle baisse, surtout sur les produits élaborés, l'épicerie. Sur les produits frais bio, on arrive à maintenir nos ventes".

Dans son magasin, comme dans tous ceux du groupe system U, le directeur est indépendant, certains prix sont imposés, mais Jean Christophe Lelièvre assure qu'il a un peu de marge de manœuvre dans sa politique commerciale : "On soutient nos producteurs locaux notamment. On les rencontre régulièrement et leurs produits sont placés dans des espaces très vendeurs dans le magasin". De grandes photos de ces producteurs locaux sont affiché dans les rayons, pour attirer l'œil du consommateur et le guider vers cet achat.