Pour transformer du fumier en gaz naturel : une usine biogaz ouvre dans un an à Allonnes près du Mans

La pose de la première pierre de cette unité de production de biométhane s'est déroulée ce vendredi à Allonnes dans la Zac du Monné. L'entreprise va produire du gaz naturel à partir de déchets comme du fumier et des graisses d'entreprises agro-alimentaires. Elle ouvrira dans un an.

Allonnes, France

Bientôt une usine de production de biométhane en Sarthe. La pose de la première pierre a eu lieu ce vendredi à Allonnes dans la Zac du Monné sur un site de deux hectares. Elle devrait être en fonction d'ici un an et fournir en gaz l'équivalent de la consommation annuelle de 2.000 foyers.

Cette usine bio-gaz va traiter les déchets pour en faire du gaz naturel et sera raccordée directement au réseau.

Comment ça marche ?

"Les agriculteurs vont par exemple emmener du fumier" nous dit Clotaire Lefort, le directeur général d'Engie Bioz. "La matière sera réceptionnée sur l'unité, ensuite, on la broie, on la mélange dans des cuves pour qu'elle puisse être digérée par les bactéries. Ce processus dure en moyenne trente jours. La matière sera ensuite chauffée à 37 degrés puis encore mélangée. Ensuite, le biogaz se dégage naturellement et il est collecté dans un gazomètre. Il est enfin traité avant d'être raccordé sur le réseau de gaz naturel. L'usine sera entièrement automatisée mais cinq personnes travailleront sur place notamment pour assurer la réception des marchandises".

La future usine bio-gaz en Sarthe à Allonnes. © Radio France - Christelle Caillot

Il y a déjà des clients

"27 agriculteurs de la Sarthe ont déjà répondu présent pour ce projet et le traitement de leurs déchets" poursuit Clotaire Lefort, le directeur général d'Engie Bioz. "Plusieurs entreprises agro-alimentaires emmèneront également de la matière première comme des graisses et des liquides. Il y aura par exemple plusieurs fabricants de rillettes sur des graisses et des sucres qui peuvent être traités et revalorisés chez nous et ainsi éviter d'aller dans les stations d'épuration".

La future centrale biogaz d'Allonnes en chiffres