Pour une consommation plus éco-responsable, elle ouvre une boutique spécialisée à Bourgoin-Jallieu

Des vêtements, des cosmétiques et de la décoration. Voilà ce qu'on trouve dans la boutique de Caroline Gaggio, ouverte fin avril dans la rue piétonne de Bourgoin-Jallieu. Mais ces produits ont un trait commun : ils sont éco-responsables. La gérante sélectionne des produits confectionnés en France dans l'idéal et avec une composition respectueuse de l'environnement.

France Bleu Isère : Comment est né ce projet de Pointille ?

Caroline Gaggio : J'avais vraiment envie d'être utile à quelque chose et c'est vrai que je me suis sentie limitée dans mon métier de designer textile parce que je travaillais beaucoup avec des fournisseurs asiatiques. Il y avait beaucoup de fabricants français qui avaient fermé et petit à petit, je voyais un savoir-faire qui partait vraiment. Je me suis sentie un peu désemparée face à cette situation. De là est née l'envie de créer quelque chose et de montrer un savoir-faire qui était en train de partir un peu ailleurs, de présenter des marques qui ne sont pas très connues, des créateurs qui ne sont pas très connus, mais qui sont engagés, qui sont français et qui ont plein de belles choses à proposer.

C'est donc tout un processus de sélection pour apparaître dans votre boutique ?

Ah oui, oui, ça part de là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma boutique Pointille, parce que je suis très pointilleuse et exigeante sur les marques que je sélectionne. Donc savoir où sont fabriqués les produits, qu'est-ce qu'ils contiennent, par qui ils sont fabriqués... C'est hyper important et il faut qu'il y ait une totale transparence entre moi et mes fournisseurs et puis moi après, avec mes clients, les personnes qui vont entrer dans ma boutique.

Pourquoi c'était important pour vous de vous installer dans une ville moyenne comme Bourgoin-Jallieu ?

Alors déjà, je suis de la région. Et puis parce que je trouve que justement les villes moyennes manquent un petit peu de cette offre-là. On trouve beaucoup, en tout cas de plus en plus de boutiques écoresponsables dans les grandes villes, dans Lyon, Chambéry ou Grenoble. Les villes moyennes sont un peu oubliées et il y a une demande réelle dans ces villes-là. Et après, en terme de prix, moi ce que je dis, c'est que ce sont des prix juste. C'est le prix du savoir-faire, c'est le prix du travail à la main, c'est le prix de toutes ces personnes derrière, souvent avec des marges très basses.

Vous trouvez cette sensation que vous recherchiez d'être utile et plus en accord avec vos valeurs avec cette boutique ?

Oui ! Et il y a le retour des gens, déjà l'échange. Parce que c'est vrai que durant tout ce projet, on est un petit peu la tête dans le guidon. On a nos idées et après on se dit que, peut-être, nos idées, ce n'est pas forcément celles des autres. Je pense qu'il y a un virage qui est en train de s'opérer et les personnes sont à la recherche de produits plus authentiques, de consommer mieux, de consommer de manière plus responsable et je me rends compte que je vais dans la bonne direction.