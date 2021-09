Pourboires défiscalisés par carte bancaire : une mesure saluée à Orléans

En déplacement ce lundi à Lyon au Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation (SIRHA), le président de la République Emmanuel Macron a annoncé que les pourboires payés par carte bancaire seront défiscalisés dès 2022. Pas de charge pour l'employeur, ni d'impôt pour le salarié : le pourboire sera directement ajouté sur l'addition. Cette mesure vise à augmenter le pouvoir d'achat des professionnels du secteur, mais également d'attirer de nouveaux candidats. 110.000 emplois sont à pourvoir dans la restauration.

A Orléans (Loiret), l'annonce est globalement saluée par les restaurateurs et cafetiers, au départ réticents à cause des taxes. "Aujourd'hui, les clients paient de plus en plus en espèce et n'ont pas forcément de monnaie pour un pourboire. Ils n'osent pas demander d'en laisser un par carte bancaire", glisse Marie-Laure Sterne, gérante du restaurant La Parenthèse. "Et cela peut même les encourager à le faire s'ils voient que c'est possible sur le terminal de paiement. En Amérique et en Angleterre, ça se fait très bien donc pourquoi pas en France ?" ajoute Cyril Davreux, l'un des serveurs de l'établissement.

Faciliter le don de pourboires

Pour Rémi Elissalde, le co-gérant du café Chez moi, cette mesure peut même amener des clients peu habités à payer en espèce à laisser des pourboires. "Les jeunes notamment, qui donnent moins que les personnes plus âgées ou les étrangers, parce qu'ils utilisent davantage la carte bleue, mais aussi pour une raison de pouvoir d'achat", dit-il.

Certains établissements n'ont pas attendu cette annonce pour pratiquer les pourboires par carte bancaire, malgré les taxes. C'est le cas du restaurant La Vénitienne dans le centre-ville d'Orléans. "Quand les clients demandent à augmenter la note en ce sens, on lui rend la monnaie pour qu'il puisse la mettre directement dans la boîte à pourboires", indique la patronne, Chantal Welh.

Du côté des clients aussi, la nouvelle est bien perçue. Gros consommateur de café, José compte bien continuer à remercier les serveurs. "Que ce soit de la monnaie ou par carte bancaire, c'est très bien dans les deux sens. L'avantage de la carte, c'est que l'on peut laisser autant d'argent qu'on veut si on estime que le service le mérite", sourit-il.