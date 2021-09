Pourboires électroniques défiscalisés en Touraine : les restaurateurs et cafetiers attendaient autre chose

Vous pourrez bientôt payer un pourboire par carte bleue, sans que celui-ci ne soit imposé pour son bénéficiaire. Annonce d'Emmanuel Macron ce lundi. Ces pourboires électroniques défiscalisés seront possibles dès 2022. Alors qu'il est vrai, avec le Covid, les paiements en liquide se raréfient.

Le chef de l'Etat en attend deux choses. De meilleurs salaires pour les employés de l'hôtellerie restauration. Et un coup de pouce aux professionnels qui ont de plus en plus de mal à recruter, dans la foulée de la crise sanitaire. Mais qu'en pensent les principaux concernés à Tours, qu'ils soient consommateurs ou restaurateurs ? Les avis sont partagés.

Installée en terrasse, devant un café noir, Justine tend l'oreille, elle qui paye toujours par carte bleue. "Moi, je ne paye jamais en liquide et du coup, je suis parfois frustrée de ne pas laisser un pourboire. C'est une bonne idée je trouve".

Quand on recrute, on ne parle pas de pourboires

Une bonne idée pour ses onze salariés, Baptiste Fouchard en convient. Mais pour le reste, le co-gérant du restaurant Chez Maddy, place Plumereau, est sceptique. En tout cas, lui ne compte s'en servir comme argument pour recruter, même si les pourboires peuvent représenter chez lui plus de 10% du salaire. "Quand on recrute, on ne parle pas de pourboire. On leur dit la manière dont vont être divisée les pourboires. Mais on ne joue pas sur le fait d'augmenter le salaire par les pourboires parce qu'il n'y a rien de certain".

Il y a tellement de charges qu'on ne peut pas se permettre de les payer plus

Pour son collègue de la crêperie la Cour, juste à côté, l'enjeu est ailleurs. Antoine Boulay attend des gestes plus forts. "Tous les gérants d'établissements que je connais, on est d'accord pour payer plus nos salariés. Sauf qu'aujourd'hui il y a tellement de charges qu'on ne peut pas se permettre de les payer plus. Aujourd'hui, un salarié coûte quasiment le double de ce qu'on lui paye".

Même chose au café le Strapontin. La directrice Bérangère Riquier a eu bien du mal à recruter ses sept salariés et elle ne voit pas comment cette mesure pourrait y remédier. "C'est encore des idées de personnes qui connaissent rien à notre métier. Elles devraient faire des stages dans la restauration, ça ne leur ferait pas de mal je pense !"

Tout en ajoutant qu'il va falloir faire quelque chose. Sinon les bars et les restaurants vont fermer dit-elle, parce qu'ils n'auront plus de personnel. De son côté, l'UMIH, principale organisation patronale de l'hôtellerie restauration, s'est félicitée de l'annonce, elle qui le demandait depuis quelques années. Emmanuel Macron parle de 110.000 emplois à pourvoir dans la restauration, le patronat évoque de son côté "150 à 180.000 emplois".