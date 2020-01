Pourquoi avons-nous honte de notre accent ?

Région Bretagne, France

Selon une enquête Ipsos/Babbel, 34% des français souhaitent effacer leur accent en parlant une langue étrangère.

Et c'est le cas aussi en quand on parle français, avec notre accent ! _"Nos propres accents régionaux, locaux, sociaux, différents selon les générations_, on apprend dès l'école que c'est mal et qu'on devrait parler avec l'accent de la bourgeoisie parisienne!", s'emporte Philippe Blanchet, professeur de sociolinguistique à l'université Rennes 2.

L'accent de basse-Bretagne, une image négative ?

Philippe Blanchet, breton d'adoption parle avec l'accent marseillais : "Les différents accents locaux ont été hiérarchisés, c'est regrettable. Certains ont une image un peu plus positive. Mais ça a un revers négatif, parler avec un accent méridional, ça ne fait pas sérieux. Des accents picards ou parfois de basse-Bretagne ont une image moins positive voire carrément négative."

Les Bretons ont bien raison de parler français à leur façon

"Ça a été connoté plouc, et ce n'est pas vrai ! On a fait croire aux gens que ça les rabaissait socialement pour essayer de les forcer à l'abandonner, mais les Bretons ont bien raison de parler français à leur façon. _Ils sont déjà bien gentils de parler français_, ils pourraient parler breton!"

Mais les accents se rebiffent : "Il y a une prise de conscience du caractère arbitraire et abusif de la moquerie et du rejet des accents. Rappelez-vous de l'affaire Mélenchon. Les gens se réapproprient l'idée qu'ils ont bien le droit de parler à leur façon, puisqu'on a le droit d'être différents les uns des autres tout en parlant une langue qui nous permet de nous comprendre. C'est en train de s'améliorer un peu, mais il y énormément de travail à faire. "

Il y a une croyance autour de la langue française qui devrait être unique et unifiée

"On a fait beaucoup d'enquêtes, on a recueilli beaucoup de témoignages, on sait que le rejet des gens à cause de leur accent est extrêmement fréquent dans tous les domaines de la vie sociale. C'est une forme de discrimination. _Il y a une discrimination à l'embauche claire_, revendiquée par les embaucheurs : on refuse les gens en fonction de leur prononciation du français ce qui est absurde et injuste."

Glottophobie : discrimination par l'accent

Philippe Blanchet a donné un nom à cette discrimination : La glottophobie. "C'est une discrimination comparable à une discrimination à l'origine, qu'on appelle la xénophobie. C'est abusif de rejeter les gens et de les trier en fonction de leur accent ! Il y a un troisième projet de loi à l'assemblée nationale en cours de préparation. Il y a de bonnes probabilités qu'il soit voté."

Philippe Blanchet a publié : Discriminations : "combattre la glottophobie" aux éditions Textuel.