Pourquoi certains secteurs et certaines entreprises peinent autant à recruter dans les Landes ?

Depuis quelques mois certains secteurs peinent à recruter dans les Landes (BTP, restauration, agroalimentaire par exemple). Si les conditions de travail et le salaire sont souvent mis en avant comme frein, il se trouve également que le marché de l'emploi est très dynamique et donc concurrentiel.

Plusieurs secteurs, plusieurs entreprises font face à des difficultés de recrutement en France et notamment chez nous dans les Landes. C'est le cas du secteur du BTP, de la restauration ou encore de l'agroalimentaire. Pourtant, le taux de chômage a rarement été aussi bas. En réalité le marché de l'emploi est très dynamique, et il devient extrêmement concurrentiel pour les entreprises.

Chez Delpeyrat, des postes permanents et saisonniers à prendre

Parmi les entreprises en difficultés pour recruter il y a par exemple l'entreprise agroalimentaire Delpeyrat. Après la crise sanitaire et deux ans de crise aviaire, elle peine à recruter explique Stéphanie Pradal, sa directrice des ressources humaines. Ces difficultés concernent à la fois des "postes permanents, notamment sur la maintenance, mais aussi des postes pour notre saison comme chef d'équipe, opérateur de production notamment".

Selon Stéphanie Pradal, la crise sanitaire et les deux ans de crise aviaire ont amené l'entreprise à s'éloigner, perdre contact avec certaines personnes qui travaillaient régulièrement, d'autres ont préféré changer de corps de métier. Mais son entreprise fait aussi face à un marché de l'emploi hyper dynamique.

Un chômage à 7,1% dans les Landes

"Le taux de chômage dans les Landes est de 7,1%, et il est même de seulement 5,8% sur le bassin de Mont-de-Marsan" explique Isabelle Jullian Averous, directrice territoriale déléguée de Pole Emploi dans les Landes. Il y a donc rarement, pour ne pas dire jamais, eu aussi peu de demandeurs d'emploi dans le département.

+76% d'offres d'emploi en plus entre mai 2019 et mai 2022

Selon elle, pour moitié il s'agit de personnes cherchant des temps partiels, pour l'autre de personnes dont les compétences ne coïncident pas avec les recherches des entreprises. En parallèle, les offres ont explosé : "si je regarde le mois de mai 2022 et que je le compare au mois de mai de 2019, puisque 2020-2021 sont des années atypiques, j'ai +76 % d'offres d'emploi enregistrées auprès de Pôle Emploi dans les Landes en comparant mai 2022 et mai 2019" souligne Isabelle Jullian Averous.

Une concurrence entre entreprises pour recruter

La conséquence, c'est une très forte concurrence entre les secteurs et entre les entreprises analyse la directrice territoriale déléguée de Pole Emploi "si je suis dans la filière agroalimentaire ou dans la filière agricole, ou dans la filière BTP, et si je suis sur des niveaux de qualifications comparables, je vais me retrouver en concurrence dans mon recrutement parce que le salarié a le choix".

Cela nous pousse à tout mettre en œuvre sur de l'incitation, peut être un peu plus sur l'image de nos métiers.

Cela doit amener, d'une part, à former les demandeurs d'emplois ou mettre en place des systèmes pour qu'ils découvrent de nouvelles entreprises, et d'autre part, que les entreprises se mettent en valeur ou améliorent leurs offres. Ainsi du côté de Delpeyrat des réflexions sont en cours ou sont à venir : "Cela nous pousse à tout mettre en œuvre effectivement sur de l'incitation, peut être un peu plus sur l'image de nos métiers et faire découvrir l'entreprise avec tout ce qu'elle présente. On n'est pas sur du travail de week-end, on a aussi des horaires qui sont assez encadrés et des primes de panier qui existent. Il faut qu'on communique davantage là dessus" confie Stéphanie Pascal, dont l'entreprise a d'ores et déjà une trentaine de postes à pourvoir dès cet été.