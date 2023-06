Pourquoi des communes ne pourront pas surtaxer les résidences secondaires en Bretagne

Certaines sont sur la liste, d'autres non. Certaines auront le droit, d'autres non. Mais pourquoi ? s'interrogent des élus de la Côte des Légendes dans le nord Finistère.

A Kerlouan, la proportion de résidences secondaires a bondi de 35 à 60% en l'espace de cinq ans. A côté, Plounéour-Brignogan Plages (commune nouvelle qui regroupe Brignogan Plages et Plouénour-Trez), c'est 1.900 habitants, un millier de résidences secondaires, soit la moitié des logements. "Il faut trouver un équilibre entre les résidences principales et les résidences secondaires. On est en tension locative et on a du mal à trouver des terrains, des maisons pour des personnes qui souhaitent y habiter à l'année et également pour nos saisonniers dans le domaine agricole ou le tourisme", précise le maire du bourg.

"Souvent on nous appelle à la mairie, ou on est interpellé dans la rue par des jeunes qui n'arrivent pas à se loger. Ca peut poser problème aussi lors des séparations", ajoute Pascal Goulaouic.

Pas de logements pour rester travailler, ou lors des séparations

Même problématique sur la côte sud, à l'Île Tudy, 70% de résidences secondaires (soit un millier de logements) : "On doit permettre aux gens de travailler, de rester au pays. Pour faire vivre notre petite école communale, il faut que les jeunes s'installent, il faut que l'accession à la propriété ou que la location soit possible", constate le maire Eric Jousseaume.

Deux mêmes problèmes... mais deux réponses différentes ! L'Île Tudy est retenue dans la liste, pas Plounéour-Brignogan plages. Cette liste, c'est le listing des communes intégrées dans le projet de décret qui pourront appliquer une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Soit près de 3.680 communes en France, 2.600 de plus, surtout sur le littoral. En Bretagne, ce sont 156 communes dont 45 dans le Finistère. Elles pourront augmenter la taxe d'habitation de 5 à 60 % sur les résidences secondaires.

156 communes pourront surtaxer les résidences secondaires en Bretagne

"Si c'est pour que les gens puissent rester, qu'il y ait des enfants à l'école, je suis d'accord, mais il ne faut pas que la taxe soit trop importante non plus !", réagit Annick, résidente secondaire à l'Île Tudy. Son maire tempère : "Il ne faut pas stigmatiser une partie de la population. Le profil des propriétaires des résidences secondaires est varié. Certains retraités ont investi pour assurer leurs vieux jours, ils ne vivent que grâce à la location... Mais d'autres font de la spéculation."

Mais toutes les communes candidates à intégrer la liste n'ont pas été retenues. Stupeur du maire de la Côte des Légendes : "Nous avons eu la grande surprise de voir cette annonce dans la presse que nous n'étions pas retenus sur dans ce décret, alors que ça fait des mois et des mois qu'on y travaille avec les collègues maires, les services de l'Etat, pour savoir comment procéder pour réguler les résidences secondaires ou le "Airbnb", s'interroge Pascal Goulaouic. "On a été très surpris et déçus de ne pas pouvoir surtaxer. On ne veut pas forcément une grande surtaxe, mais ça pourrait permettre d'essayer de trouver cet équilibre entre les résidences permanentes et les résidences secondaires."

Une surtaxe pour du locatif à l'année et de l'accession à la propriété

Ca pourrait aussi aider la commune à financer l'installation des ménages aux revenus plus modestes : "On travaille actuellement sur un lotissement d'une quinzaine de lots, dont une bonne partie serait pour des primo-accédants. On subventionnera des terrains. Nous l'avons déjà fait par le passé, où nous avons subventionné des terrains pour les primo-accédants. Ce qui était bien c'était que des natifs de la commune ont pu rester sur notre territoire."

Le maire de L'Île Tudy de son côté n'a pas encore déterminer à quelle hauteur (de 5 à 60%) il pourrait majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (d'ailleurs le décret n'est pas encore passé) : "Ce levier fiscal va nous permettre d'accroître de nous doter de moyens supplémentaires pour accroître et améliorer notre offre de locations à prix raisonnables."