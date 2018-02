Cela fait un et demi que l'Etat a lancé Bloctel, un système de blocage de la prospection. Mais son efficacité est contestée et d'ailleurs, au premier janvier 2018, seuls trois millions et demi de consommateurs s'y sont inscrits.

Pourquoi est-on autant dérangé par le démarchage téléphonique ?

Même si chacun de nous se dit qu'il n'achètera jamais un produit vendu par téléphone, il faut croire que s'il y a autant de démarchage téléphonique chaque jour, c'est que c'est rentable ! Les particuliers reçoivent en moyenne quinze appels commerciaux par semaine sur leur téléphone fixe, pour isoler la maison, changer de mutuelle ou d'opérateur internet. Les commerçants aussi sont très sollicités avec parfois des arnaques. Dans l'Yonne, certains certains démarcheurs laissent entendre qu'ils travaillent pour l'Etat à grands coups de textes de loi et parfois de menaces d'amendes quand il s'agit de se mettre aux normes. Une certitude, d'après l'UFC que choisir, la prospection téléphonique a fortement augmenté depuis trois ans.

Quelles sont les solutions ?

La plus simple, c'est de renoncer au téléphone fixe. C'est ce que font de plus en plus de personnes qui n'utilisent plus que leur portable. L'autre solution, c'est de s'inscrire sur la liste rouge. Et contrairement à il y a quelques années, c'est gratuit. Il suffit de leur demander à votre opérateur. Il existe aussi la liste orange, dite liste anti-prospection qui vous permet d'apparaître quand-même dans l'annuaire mais même sur liste rouge ou orange, certains particuliers disent avoir été démarchés par téléphone.

Pourquoi le démarchage téléphonique n'est-il pas interdit ?

Parce que c'est une décision éminemment politique et qu'aucun gouvernement n'a voulu prendre de mesures radicales. En 2011, cinq fédérations professionnelles, dont celle des Télécoms lancent "Pacitel" soutenu par le gouvernement Fillon. Les entreprises s'engagent à ne pas faire de démarchage, sur la base du volontariat. Evidemment, ça n'a pas fonctionné. Cinq ans plus tard, c'est le gouvernement Valls qui créé "Bloctel". Vous inscrivez votre numéro, c'est gratuit et si une société vous contacte pour du démarchage, elle risque une amende. Sauf que d'après une enquête de l'UFC que choisir, la moitié des inscrits estiment qu'ils reçoivent toujours autant d'appels commerciaux !

Pourquoi ça ne fonctionne pas ?

Peut-être parce que les amendes sont faibles, 75.000 euros maximum. En un an et demi, environ soixante-dix sociétés ont été condamnées. Les associations de consommateurs demandent des sanctions plus sévères, plus de contrôles et la création d'un numéro d'identification spécial qui permettrait aux personnes ciblées de voir immédiatement qu'il s'agit d'un appel de nature commerciale.