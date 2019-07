Pourquoi la canicule fait-elle chuter le prix des fruits d'été ?

Vous l'avez peut-être remarqué sur le marché et en grande surface : le prix particulièrement bas des pêches, des abricots, et même des melons en cette fin juillet. Ils ont mûri plus vite que prévu à cause de la chaleur.

France

Mûrs avant l'heure. Les pêches, les abricots et même les cerises tombent des arbres un peu plus tôt que prévu cet été, constatent certains producteurs, à cause de la canicule lors de la dernière semaine de juin. Cette nouvelle vague de chaleur, avec toujours 80 départements en alerte orange à la canicule, ne devrait pas améliorer la situation. La récolte de melon par exemple, qui s'étale normalement sur trois mois, se fait cet été en deux mois seulement, ce qui provoque l'arrivée dans les étales de pleins de fruits en même temps, une surproduction et donc, une baisse des prix pour écouler les stocks.

Le melon coûte deux fois moins cher

Même si nous sommes loin de revivre une crise du melon similaire à celle de l'an dernier, le prix au kilo défie en ce moment toute concurrence : 2€50 en moyenne, contre 5€ en août dernier. Entre le 3 et le 15 juillet, le prix payé au producteur du melon de Cavaillon a même baissé de 50%.

"La météo influe sur l'offre et la demande", explique François Lafitte, président de la gouvernance fruits et légumes en France. "Une melonnière, s'il fait chaud, va produire le double que s'il fait froid, donc il faut les vendre après ! Un épisode de chaleur suscite un embouteillage temporaire, une maturité très rapide des produits, obligés d'être vendus très rapidement, on peut donc avoir de manière conjoncturelle une chute des prix", ajoute celui qui est aussi producteur de kiwis et de pommes dans le sud-ouest.

S'adapter à la chaleur

Pendant les périodes de canicule, les producteurs doivent s'adapter pour assurer une récolte précoce. "On ne peut pas faire travailler les salariés l'après-midi", avance Luc Barbier, de la Fédération nationale des producteurs de fruits. "On travaille donc le matin, pour ne pas rentrer les fruits dans le frigo quand ils sont trop chauds afin de garantir la qualité aux consommateurs", ajoute-t-il.

Malgré ça, les deux agriculteurs relativisent. "Ça fait partie des aléas dans la vie d'un producteur, ça peut être très court comme période, ça peut durer 8 jours, avant de se retrouver dans une situation normale. Je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer dans 15 jours... Comment sera la météo ? Les consommateurs seront-ils en ville ou en vacances ? On dépend de tout ça", raconte François Lafitte.

"L'idéal c'est d'avoir une température clémente dans les zones de production et une température chaude là où sont les consommateurs" - François Lafitte, producteur

Ce producteur prédit même "un retour à la normale" si les températures baissent autour des 20/30 degrés, si les arbres fruitiers se retrouvent dans une situation normale. On retrouverait alors un planning régulier de récolte pour coller un peu mieux au marché et à la demande des consommateurs.