Ecowatt vert : pourquoi la France ne va pas manquer d'électricité cette semaine, malgré le froid

Il va faire très froid cette semaine en France, avec des températures en-dessous de 5 à 6 degrés des normales de saison, et malgré le pic de consommation que cela risque d'engendrer, il n'y aura pas de problèmes d'approvisionnement en électricité.

Pas de risques de coupures d'électricité cette semaine

RTE, le gestionnaire du réseau de lignes à haute et très haute tension, a en effet indiqué vendredi que le signal Ecowatt resterait en vert ce lundi. Ecowatt, c'est cette application qui renseigne sur les stocks d'électricité, à travers trois niveaux d'alerte : vert, orange, et rouge, le dernier stade impliquant de très forts risques de coupure.

Si la tension s'annonce donc minime cette semaine, c'est en grande partie parce que vendredi, EDF a remis en service trois réacteurs nucléaires qui étaient jusque-là en maintenance : Bugey 3, dans l'Ain, Dampierre 3, dans le Loiret, et Cattenom 4, en Moselle.

Aujourd'hui, 40 des 56 réacteurs français produisent de l'électricité, et RTE espère le redémarrage d'un 41e ce lundi, sans préciser lequel. Ces remises en service sont extrêmement importantes car aujourd'hui le nucléaire représente près de 70% de notre production d'électricité. Grâce à ces remises en route, RTE estime qu'on retrouve une puissance de 40 gigawatts : suffisant pour passer sans encombre cette vague de froid puisqu'on est au-dessus de l'objectif fixé début décembre, à 35 gigawatts.

Les importations d'électricité en hausse

Si Ecowatt reste en vert ce lundi, c'est aussi parce que l'on importe beaucoup plus d'électricité cette année, comme le montre Libération . On achète cette électricité à nos voisins : surtout à l'Allemagne, mais également au Royaume-Uni, à l'Espagne, et aux pays du Bénélux.

Enfin, la pression n'est pas trop grande cette semaine malgré le froid parce que les Français ont bien appliqué les consignes de sobriété énergétique données par le gouvernement : la consommation d'électricité pour le mois de novembre est en baisse de 10% par rapport à novembre 2021.

RTE rappelle qu'un signal en vert ne signifie pas pour autant qu'il faut relâcher ses efforts : "toute baisse de consommation permettra de préserver les stocks de gaz et d'hydroélectricité", précise le gestionnaire.