Pourquoi la grève des éboueurs continue à Toulouse

Après près de deux semaines de grève, les négociations se poursuivent entre les syndicats d'éboueurs et la métropole de Toulouse. Les deux parties ne sont pas encore d'accord sur un point : les jours de congés pour pénibilité attribués afin de compenser l'abandon du fini-parti.

Des montagnes de poubelles dans certains quartiers toulousains : ça fait presque deux semaines que les éboueurs de la Métropole sont en grève, le préavis a été déposé le 15 décembre dernier. Ce lundi encore, une partie des ordures ménagères n'a pas été ramassée, l'intersyndicale évoquant près de 90% du personnel en grève. Pourtant, les négociations se poursuivent.

Les jours de pénibilité au cœur du conflit

Les syndicats et la direction se sont rencontrés "deux ou trois depuis le début de la grève", explique le vice-président de la Métropole en charge des déchets et de la propreté Vincent Terrail-Novès. Les deux parties sont tombées d'accord sur l'abandon du fini-parti, une pratique qui permettait jusque là aux éboueurs de rentrer chez eux une fois la collecte terminée quelle que ce soit l'heure, mais l'intersyndicale demande en échange d'obtenir des jours de congés pour la pénibilité. Deux jours sont proposés par la direction, "une insulte à leur métier", répondent les syndicats qui en réclament beaucoup plus.

Des avancées ont en revanche eu lieu sur d'autres points, comme la hausse de la rémunération des chefs d'équipe, également pour les samedis et les jours fériés ou la reprise des contractuels au moment des départs à la retraite d'une vingtaine d'agents l'an prochain.

Quelle solution d'ici là pour le ramassage des ordures ?

La solution envisagée par la Métropole, c'est de déployer les non-grévistes en priorité sur des secteurs où la collecte ne s'est pas faite depuis longtemps, au détriment de zones où les poubelles ont été ramassées plus régulièrement ou plus récemment.

Plus question en revanche de faire appel à des sociétés privées, comme ça a été le cas au début du mouvement. Elles ne peuvent pas assurer toute la collecte de Toulouse et sa métropole sur la longueur, par manque d'effectifs et de matériels. Chaque entreprise ne dispose en effet que de trois ou quatre bennes, alors que la Métropole en dispose de 80.