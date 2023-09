Pourquoi la nouvelle chaîne de supermarchés Toujust n'a pas ouvert en Dordogne

Les consommateurs périgourdins s'impatientaient depuis quelques semaines, sous les posts de la marque sur les réseaux sociaux : "Et à Terrasson, ça ouvre quand ?" La nouvelle chaîne de supermarchés Toujust promettait un discount vertueux, où les fournisseurs fixeraient eux-mêmes les prix en supprimant les intermédiaires pour proposer des tarifs accessibles. L'enseigne devait ouvrir deux magasins en Dordogne. Les deux projets semblent aujourd'hui à l'abandon.

La chaîne avait choisi Terrasson pour ouvrir l'un de ses dix premiers magasins en France . Avenue Victor Hugo, en centre-ville, dans les locaux de l'ancien supermarché Carrefour Market fermé en 2021. Au mois de mars, le fondateur de Toujust Fabrice Gerber tablait au micro de France Bleu Périgord sur une ouverture au mois de mai, plus tard repoussée au 23 août.

"On n'a plus de nouvelles"

Mais le jour J, rien. "Toujust ? Ca fait des mois qu'on sait que ça ne se fera pas", balaie-t-on du côté de la mairie de Terrasson. Du côté de Trélissac aussi, le projet s'est transformé en mirage. La mairie assure qu'elle n'a "plus aucune nouvelle" de Toujust, qui annonçait une ouverture au 11 octobre dans les ex-locaux de Biocoop, sur l'avenue Michel Grandou.

Dans les deux cas, la chaîne de supermarchés voulait louer les locaux en les faisant racheter par un groupe d'investisseurs : "Chaque fois qu'on voulait signer le bail, ils repoussaient, et puis un jour on n'a plus eu de nouvelles", explique le promoteur. Aujourd'hui, il cherche des nouveaux acheteurs.

Le patron reconnaît des "difficultés"

La chaîne de supermarchés annonçait vouloir ouvrir 50 magasins en 2023, avant de ramener ses ambitions à 20 ou 25 magasins. Six mois après son lancement, elle n'en a ouvert que cinq, le premier en grande pompe à Alès dans le Gard, les autres à Proville dans le Nord, Rivery dans la Somme, Lempdes dans le Puy-de-Dôme et Monéteau dans l'Yonne.

Les ouvertures en Dordogne sont-elles seulement repoussées ? Contacté par France Bleu Périgord, le fondateur de Toujust Fabrice Gerber n'a pas répondu à nos sollicitations. Mais il a récemment reconnu des "difficultés" sur le plateau de BFM Busines s, expliquant qu'il a décidé de "ralentir" le rythme des ouvertures de magasin : "Aujourd'hui, on se doit d'avancer doucement parce que certains détracteurs nous montrent du doigt. Notre modèle effraie un peu, c'est quelque chose de nouveau..."