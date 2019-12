Pourquoi la taxe foncière en Mayenne pourrait grimper dès 2021 ?

Département Mayenne, France

C'est une réforme qui fait grincer des dents les présidents des conseils départementaux en France. La réforme de la fiscalité locale, annoncée dès 2017 par Emmanuel Macron, alors candidat à l'élection présidentielle. Le texte pourrait entrer en vigueur dès le 1er janvier 2021. Il est d'ailleurs discuté par le Parlement, dans le projet de loi de finances 2020.

Dans un peu plus d'un an, les départements se verraient priver du droit de vote du taux sur le foncier bâti. Un taux qui en Mayenne n'a pas bougé depuis 2011, s'établissant à 19,86%. Sachant qu'en France, l'Etat reverse 43% de cet impôt aux départements. Cette manne financière serait donc, avec la réforme, transférée aux communes et aux intercommunalités, compensée par la fameuse TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée).

Des élus vent debout

Et c'est là que le bât blesse pour les présidents des départements. Car le marché du foncier bâti connaît rarement des creux. Des constructions il y en a continuellement. La TVA elle, est très évolutive, s'appuyant sur la consommation des ménages, qui peut croître ... mais qui peut baisser. D'où les inquiétudes des présidents des départements, dont Olivier Richefou pour la Mayenne. "Nous avons connu des périodes où la consommation a fortement baissé en France, en 2008 par exemple. La TVA avait baissé. Cela veut dire que les recettes du département baisseraient fortement. Nous n'acceptons pas ce risque que l'on nous fait prendre, alors que nous portons des missions sociales pour plus de la moitié de notre budget" explique l'élu.

Le 18 octobre dernier, lors du Congrès des Départements à Bourges, des dizaines d'élus ont quitté la salle en plein discours de la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, en guise de protestation.