Pourquoi le Coca-Cola pourrait disparaître des rayons d'Intermarché et de Netto

Coca-Cola menace de ne plus livrer le groupe Intermarché (qui comprend les enseignes Intermarché et Netto) si ce dernier insiste pour modifier la composition de ses approvisionnements, selon une lettre du directeur d'Intermarché publiée ce lundi dans le magazine spécialisée LSA.

Les deux entreprises se livrent à un bras de fer dont les détails ont été publiés dans la presse professionnelle, sous la forme d'une lettre du directeur d'Intermarché aux responsables de magasins. Thierry Cotillard y explique que le groupe Intermarché (Intermarché et Netto) voulait modifier la composition de son approvisionnement pour plusieurs raisons.

D'abord, sous l'effet des campagnes en faveur d'une meilleure alimentation, les ventes de boissons gazeuses sont en baisse régulière. Elles ont reculé de plus de 3% sur les douze derniers mois. Mais surtout, les consommateurs réclament des produits moins sucrés et se détournent des emballages en plastique. Intermarché a donc demandé à Coca Cola il y a quelques mois de cela de lui livrer moins de colas pour pouvoir faire de la place à d'autres boissons, plus conformes aux désirs des consommateurs et produites par exemple par des PME locales.

Vers une saisie des tribunaux ?

Aux dires d'Intermarché, Coca-Cola aurait refusé tout net de modifier les livraisons de tous ses produits (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuzetea, Honest, Tropico, Caprisun et Monster) et arrêté ses livraisons, tout en menaçant de dénoncer la convention commerciale qui lie les deux groupes. Ce qui, selon Intermarché, aurait eu pour effet d'augmenter les prix de 60%. L'enseigne affirme qu'elle n'a pas l'intention de plier, qu'elle va défendre son indépendance et qu'elle est prête pour cela à aller en justice pour obtenir gain de cause.