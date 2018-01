Nice, France

Le Tribunal Administratif de Nice a retoqué hier le projet de déménagement du MIN, le marché d'intérêt national, sur le nouveau site de La Gaude. Raison invoquée par le juge administratif : l'absence d'une étude d'impact environnemental dans cette zone classée Natura 2 000.

De nombreuses conséquences

Le préfet va devoir revoir sa copie et la métropole, elle, annonce qu'il y aura des retards dans le déménagement et par conséquent des retards dans la construction du futur Palais des Congrès et du Grand Arénas qui devait prendre la place de l'actuel MIN.. L'association qui a attaqué le déménagement, CAPRE06, le Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques, ne voit pas ça comme un simple retard, mais comme peut-être la fin du projet. Monique Touzeau est la vice-président de CAPRE06, elle nous explique "qu'elle y voit une porte qui s'ouvre pour bloquer définitivement le projet. Elle estime que le Tribunal Administratif signifie par cette décision que les conditions du déménagement ne sont pas réunis."

La préfecture avoue être attentif à l'environnement et va donc revoir sa copie. La mairie affirme que le projet se fera tout de même, que ce n'est qu'une question de procédure.