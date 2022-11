Pourquoi le foie gras alsacien est-il plus cher et plus rare ce Noël ?

Les producteurs alsaciens de foie gras n'ont pas le moral. Normalement à cette période de l'année, la chaîne d'abattage tourne à plein régime. Cette année, à la ferme Schmitt, elle est tout simplement à l'arrêt. Le producteur n'a pas pu avoir de canetons en raison de la grippe aviaire. C'est compliqué depuis le mois de juillet pour les foie frais*, "on vient d'apprendre qu'il n'y aura pas d'abattage cette semaine en Vendée, c'est au jour le jour*", explique Gilbert Schmitt le patron de la ferme.

Jusqu'à 50% d'augmentation pour le foie gras

Il peut heureusement compter sur les stocks de foie gras cuit en bocaux et terrines. Mais avec la crise, le foie gras devient un produit plus rare et donc plus cher cette année, jusqu'à 50% d'augmentation. En raison de ces difficultés, la ferme a du se séparer d'une vingtaine de personnes sur les cinquante salariés que compte l'entreprise.

La production tourne au ralenti © Radio France - Olivier Vogel