Pourquoi le passe Navigo et les autres tarifs d'Ile-de-France Mobilités ont augmenté ?

Depuis ce dimanche 1er janvier 2023, le passe Navigo coûte 84,10 euros, et non plus 75,20 euros, une hausse de 11,8%. En moyenne, les tarifs des transports franciliens ont augmenté de 11%. Une augmentation pas forcément bien accueillie par les usagers alors que le service des transports est perturbé récemment , on vous explique les raisons de cette hausse.

ⓘ Publicité

À lire aussi Le Passe Navigo passera à 84,10 euros par mois au 1er janvier

Inflation, hausse des coûts de l'énergie, préexploitation des nouvelles lignes comme le Grand Paris Express, et enfin le poids de la dette publique due au Covid-19 : voici les quatre raisons, pointées par Île-de-France Mobilité . "Parce que les transports publics, comme chacun en France, doivent faire face à une explosion des prix de l'énergie, associée à l'inflation que nous connaissons tous", explique le Syndicat des transports régionale.

Une hausse "inévitable", selon le Syndicat

Après cinq ans de prix gelés, et de sous-investissement, une hausse des tarifs était "inévitable", d'après Île-de-France Mobilité. "Inévitable", ajoute sa présidente Valérie Pécresse, pour "maintenir une offre suffisante, et la modernisation du réseau" comme l'arrivée de nouvelles rames sur la ligne 14, ou le RER E nouvelle génération.

"Cette hausse est trop forte, supérieure à 10%, et donc à l'inflation qui est pourtant déjà très haute. Et elle intervient à un moment désastreux, puisque les problèmes de transports sont nombreux en ce moment", déplore Arnaud Bertrand, président de l'association Plus de Trains , qui défend les usagers de transports franciliens. Il ajoute vouloir "des transports de qualités, oui ça a un coût ! Mais on préfère une hausse de 1 ou 2 euros par an, plutôt que presque 10 euros d'un coup, quand le service se dégrade."

Valérie Pécresse incite fortement les entreprise à faire passer le remboursement des Passes Navigo de leurs employés de 50 à 75%. Elle assure s'être battue pour contenir la hausse à 84 euros le passe mensuel, contre 100 euros. Grâce, notamment, aux 200 millions d'euros débloqués par le gouvernement, qui ont permis au syndicat de boucler son budget.

Avec 9,4 millions de déplacements chaque jour, le réseau de transports en commun d’Île-de-France Mobilités est le 2ème réseau le plus dense et le 4ème le plus long au monde. En 2021, le fonctionnement des transports en Ile de France a couté plus de 10 milliards d'euros, financés à 21 % par les usagers.