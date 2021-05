Pourquoi le stationnement ne sera pas gratuit au Mans pour la réouverture des commerces

Il faudra continuer de payer son parking au Mans (Sarthe) pour la deuxième étape du déconfinement progressif. Si les magasins jugés non-essentiels et les terrasses des bars et restaurants pourront rouvrir ce mercredi 19 mai, cela ne s'accompagnera pas d'une mesure spécifique quant au stationnement. La municipalité avait pourtant instauré la gratuité des stationnements à plusieurs reprises depuis le début de la crise sanitaire, notamment en mai 2020 et au début de l'année 2021. Cette fois, le maire ne réitère pas l'expérience.

à lire aussi Le Mans : le stationnement reste gratuit jusqu'à fin mai

Après un troisième confinement et une nouvelle fermeture de leur établissement, les commerçants manceaux réclament la gratuité des stationnements. Ils estiment que cela leur permettrait d'attirer la clientèle qui ne vit pas en centre-ville et donc d'accompagner la reprise. Une idée que ne partage pas le maire du Mans. "Bien sûr que c'est plus simple pour les gens, mais ça n'a pas un impact énorme sur l'idée que les gens viendraient parce que c'est gratuit", explique Stéphane Le Foll, le maire du Mans.

"Il vaut mieux investir dans tout ce qui fait l'animation de la ville parce que ça fait venir du monde", Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll admet toutefois que "ces histoires de parcmètres et d'horodateurs ne sont pas toujours faciles". L'élu affirme que ses services municipaux vont "travailler sur des simplifications et des améliorations". Il évoque l'idée de "lier le parking et l'achat commercial". Cela pourrait prendre la forme d'un "système qui fait que lorsqu'on paye un parking, on peut avoir une gratuité, mais avec un acte d'achat", précise Stéphane Le Foll.