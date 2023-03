Pourquoi le syndicat luxembourgeois OGBL manifeste-t-il contre la réforme des retraites en France ?

Ses drapeaux et gilets rouges sont bien visibles à chaque manifestation contre la réforme des retraites à Metz ou à Longwy. Depuis janvier, et le début de la contestation, l'OGBL défile aux côtés de l'intersyndicale française. Et ce n'est pas qu'un acte de soutien ou de solidarité de la part de la principale organisation syndicale représentative du Luxembourg. "Nous représentons les frontaliers qui ont des carrières mixtes en France et au Luxembourg" explique l'un de ses représentants, Christian Simon-Lacroix, "les frontaliers sont inquiets et se sentent lésés."

Intérims, temps partiels et salaire minimum

120.000 travailleurs lorrains se rendent chaque jour pour travailler au Grand-Duché. Et tous n'ont pas les salaires confortables qui font l'attrait du marché du travail chez nos voisins selon Christian Simon-Lacroix. "C'est une image d'Epinal. 60% des frontaliers ne travaillent ni dans le tertiaire, ni dans la banque, n'ont pas de voiture de fonction et n'ont pas de cigare à la bouche. 75% des intérimaires au Luxembourg sont des frontaliers français, soumis au temps partiel et au salaire minimum. Se sont souvent les invisibles qu'on trouve dans le gardiennage, le nettoyage ou le commerce."

L'OGBL sera à nouveau dans les défilés de cette dixième journée de grève, à 14h au départ de la place Mazelle à Metz, et à la même heure à Longwy.