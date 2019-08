Pourquoi le taux de rémunération du livret A pourrait baisser

Depuis le début de l'année, les Français ont déposé plus de 16 milliards d'euros sur leur Livret A et leur Livret de développement durable, soit une augmentation de 37% sur un an. C'est paradoxal, quand on sait qu'on perd de l'argent avec un Livret A. Il rapporte 0,75% d'intérêt, son plus bas niveau historique, alors que les prix augmentent de 1% environ chaque année.

Mais le livret A, c'est la cagnotte de précaution. On peut retirer son argent quand on veut. Et comparé aux placements plus risqués, il ne souffre pas la comparaison. L'assurance-vie par exemple rapporte beaucoup moins qu'avant. Résultat, plus de 400 milliards d'euros dorment dans nos livrets A et livrets de développement durable, l'équivalent... du PIB de la Norvège.

Une baisse à 0,50% de rémunération l'an prochain ?

Pour le gouvernement c'est beaucoup... c'est même un peu trop ! Parce que l'argent du livret A sert en majorité à financer le logement social. L'Etat voudrait que l'épargne finance l'investissement des entreprises. Donc il pourrait baisser le taux jusqu'au plancher minimum à 0,50% au lieu de 0,75%.

On estime que les dépôts pourraient ainsi être réduits de moitié, et redirigé vers des produits plus rentables. Cette baisse du taux pourrait être décidée dès le début de l'année prochaine, puisque le gel du livret A expire au 31 janvier prochain.