Vous avez peut-être déjà fait le constat, les boîtes de cinq autotests coûtent 10 à 20€ plus cher en pharmacie qu'en supermarché dans Dijon. Comment expliquer cet écart important ? Pas à cause des marges des officines. Dans les deux cas, les boîtes sont vendues à prix coûtant.

Pourquoi les autotests sont plus chers en pharmacie qu'en supermarché ?

Rue Guillaume Tell à Dijon, une pharmacie et un Intermarché sont voisins. Sur la vitrine de l'un, les cinq autotests sont à 26€, sur celle de sa voisine, à 6,20€. Comment expliquer les 20€ de plus en officine ? Ce n'est absolument pas dû à l'avidité des pharmaciens mais à des conditions d'achat très différentes, car les supermarchés ont des leviers supplémentaires pour faire baisser leurs prix.

Des ventes à prix coûtant mais des fournisseurs différents

Les pharmacies et les grandes surfaces n'achètent pas leurs autotests aux mêmes fournisseurs. Nathalie gère le rayon hygiène de l'Intermarché rue Guillaume Tell et selon elle, l'entreprise n'achète pas son matériel de dépistage qu'en France, ce qui peut avoir une incidence sur les prix. Evidemment, les produits sont homologués mais ils coûtent moins cher à l'unité.

Acheter des plus grosses quantités pour faire baisser les prix

Un deuxième levier pour baisser les prix en supermarché, c'est d'acheter en gros. Par exemple, c'est Intermarché qui gère tous les stocks des magasins et repartit les boîtes entre les boutiques en fonction des ventes et des boutiques de chacune. Un modèle qui ne peut pas être reproduit par les pharmacies indépendantes qui doivent se limiter à des quantités bien moindre.

Des prix encadrés en pharmacie

Le prix des autotests est très régulé en pharmacie. "L'Etat nous met un seuil de vente maximum de 5€ par autotest. Ensuite, nous devons jongler avec les prix des différents fournisseurs pour choisir combien le client devra payer. En ce moment nous vendons les cinq tests à 15€ dans notre pharmacie et nous ne faisons pas de profit dessus" résume Alison de la pharmacie Saint-Michel.

Des prix plus élevés qui n'effraient pas forcément les consommateurs

Certains clients sont prêts à mettre la main au porte-monnaie pour acheter en pharmacie plutôt qu'en grande surface. C'est le cas de plusieurs Dijonnais rencontrés dans la rue, comme Jean qui explique que "les pharmaciens, la santé c'est leur métier. Les supermarchés non." Alison ressent cette confiance accrue envers les professionnels de santé et ne craint donc pas une potentielle concurrence des chaînes. "Les gens ne viennent pas que pour acheter, ils recherchent notre expertise et nos conseils. Mais je comprends très bien que lorsque nous sommes en rupture de stock ils aillent acheter en supermarché, je ferai pareil."

Pour l'instant, de nombreuses pharmacies dijonnais sont en rupture stock et les Leclerc et Super U de la métropole attendent leurs livraisons.