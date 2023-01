Pourquoi les boutiques de vêtements du centre-ville d'Amiens mettent-elles la clé sous la porte ?

De nombreux magasins de vêtements du centre-ville d'Amiens ont fermé leurs portes ces derniers mois. Les commerçants dénoncent des loyers de plus en plus onéreux, la concurrence du commerce en ligne, et selon certains la difficulté de se garer pour les automobilistes.

De nombreux commerces ont fermé ces dernières années en centre-ville d'Amiens. (Illustration). © AFP - Alexandre Bre / Hans Lucas C'est la débâcle chez les magasins de vêtements du centre d'Amiens. H&M en avril, Etam en juin, puis Kookaï, I.Code, Comptoir des Cotonniers ont fermé dans les derniers mois. Les boutiques Superdry et Florence Kooijman mettent à leur tour la clé sous la porte, ainsi que Derby, boutique multimarque ouverte depuis 36 ans. ⓘ Publicité "Ça fait 25 ans qu'on existe et on ferme aujourd'hui" s'exclame Aziz Roussay, vendeuse de la boutique de chaussures Florence Kooijman. Cette commerçante expérimentée a tenu une boutique dans le centre-ville pendant sept ans, avant qu'il ne ferme "à cause du Covid" explique-t-elle. Elle a retrouvé un emploi de vendeuse dans cette boutique, qui baisse le rideau à son tour. "La ville d'Amiens n'est plus attractive pour nous" "Et ce n'est pas parce que le produit ne plaît pas, car d'autres de nos boutiques en France marchent très bien" affirme-t-elle. "C'est parce que la ville d'Amiens n'est plus attractive pour nous". Face à l'augmentation des loyers dans le centre-ville, de nombreuses enseignes préfèrent fermer boutique. Pour les indépendants, louer dans le quartier est devenu impensable. Les seuls survivants sont les propriétaires d'un fond de commerce. Aziz Roussay pointe aussi la difficulté de convaincre les clients de faire le déplacement en voiture, avec la perspective de devoir chercher une place pour se garer. "Les clients nous disent qu'ils tournent pendant plusieurs dizaines de minutes avant de trouver une place" explique-t-elle. Des dizaines de minutes avant de trouver une place Même son de cloche chez d'autres commerçants. "Un client m'a dit que c'était la dernière fois qu'il venait dans le centre pour acheter chez moi" témoigne le gérant de René Collection, magasin de vêtements historique dans le centre-ville. Des galères de stationnement dans le centre-ville déjà d'actualité il y a deux ans . "Moi je suis certaine que c'est à cause d'une très mauvaise gestion de la ville" s'énerve Aziz Roussay. Elle dénonce l'absence de dialogue avec la mairie d'Amiens, en charge notamment du stationnement. "Nous leur avons donné plein de propositions. Par exemple de rendre gratuit le stationnement pendant les fêtes de fin d'année pour aider les commerçants." Des demandes restées lettre morte selon elle. "On tire un bilan moins catastrophique" Pour la mairie d'Amiens, il faut néanmoins nuancer ces fermetures. "Dès qu'il y a une boutique qui ferme, elle est reprise par une autre" affirme Nathalie Lavallard, adjointe en charge du commerce, de l'artisanat local et des marchés. "On a un taux de vacance très faible pour les commerces du centre-ville" explique-t-elle. "Il est de 6%, contre 10 à 12% dans des villes de taille similaire." Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !