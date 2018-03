Enedis (anciennement ERDF) prévoit d'équiper tous les foyers de l'Yonne en compteurs Linky d'ici la fin 2021. Mais de plus en plus de communes montrent des interrogations, voire une opposition à l'installation de ces compteurs communicants.

C'est un nouvel épisode dans les polémiques suscitées par les nouveaux compteurs électriques Linky. La CNIL, la commission informatique et liberté a mis en demeure, ce mardi, le fournisseur d'électricité Direct Energie. Elle lui reproche de ne pas avoir obtenu "le consentement libre et éclairé" de ses clients pour la collecte de leurs données personnelles. Dans l'Yonne, cela fait bientôt un an que les compteurs Linky commencent à être déployés.

À quoi servent ces nouveaux compteurs ?

La nouveauté, c'est qu'ils communiquent. Ils relèvent votre consommation quotidienne et en informent votre fournisseur. Et vous pouvez consulter ces relevés sur internet. L'objectif avancé par Enedis (anciennement ERDF) c'est de vous permettre de faire des économies et de vous faire payer ce que vous avez réellement consommé et non plus une estimation.

Combien va me coûter ce nouveau compteur ?

Il n'y a rien à payer à l'installation. Mais quand-même étonnant car il y a 210.000 compteurs à remplacer dans l'Yonne et 35 millions au total en France pour un coût estimé à 5 milliards 700 millions d'euros. Autrement dit, environ 150 euros par foyer. Mais pas de hausse de facture promet Francis Cahon directeur d'Enedis dans l'Yonne: "le coût est neutre pour le client. C'est un projet qui permet des économies et ces économies vont équilibrer les dépenses. - Donc à aucun moment ce ne sera répercuté sur la facture des consommateurs ?- à aucun moment." Enedis prévoit de rentabiliser son investissement sur 20 ans, ça vous laisse le temps de vérifier si votre facture a augmenté.

Combien va-t-on pouvoir réaliser d'économies avec Linky ?

Impossible à dire pour le moment. Pour mieux consommer, il va falloir vous plonger dans les détails de votre consommation sur votre portail internet. Autant dire que tout le monde ne voudra ou ne pourra pas le faire, par exemple, les personnes âgées ou les habitants des zones blanches. D'ailleurs, la Cour des Comptes estime que "les gains que les compteurs peuvent apporter aux consommateurs sont encore insuffisants"

Les compteurs Linky sont-ils obligatoires ?

Non, comme l'affirme Michel Doublet, président de l'association icaunaise NHE, Nuisances dans l'Habitat et l'Environnement : "Cela n'a jamais été obligatoire et c'est dans la loi. - Ce n'est pas ce que dit Enedis, selon qui on ne peut pas le refuser - C'est faux, Enedis raconte des mensonges." Pour être clair, la loi de transition énergétique d’août 2015 prévoit le déploiement de Linky sur tout le territoire mais vous ne serez probablement pas poursuivi pour vous y opposer. En revanche, attention au respect de votre contrat avec votre fournisseur. Il peut prévoir "la modification" de votre compteur. Mais là encore il y a peu de chance pour qu'on vous coupe le courant. Par contre, Enedis pourrait à l'avenir vous facturer des sommes importantes pour le relevé du compteur.

Linky est-il dangereux pour la santé ?

En l'état des connaissances actuelles, rien ne le prouve. Néanmoins l'an dernier, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné Enedis à ne pas installer de compteur Linky dans une famille dont le fils est électro-sensible.

Finalement, pourquoi Linky suscite-t-il autant d'oppositions ?

Beaucoup d'habitants refusent qu'on leur impose ce changement. Certains maires aussi estiment manquer d'information au sujet de Linky. D'ailleurs huit communes de l'Yonne se sont opposées à son déploiement dont trois l'an dernier dont les délibérations ont été annulées par le tribunal administratif. Enedis prévoit que le département de l'Yonne sera entièrement couvert par les compteurs Linky au deuxième semestre 2021. Enedis a mis en place un n° gratuit pour obtenir des renseignements : 0 800 054 659.

