Pourquoi les français aiment-ils bricoler?

Yonne, France

Pourquoi le bricolage est-il tellement à la mode ?

D'abord parce que faire soi-même, c'est souvent moins cher. C'est aussi la garanti de modeler son intérieur comme on le souhaite, avec son originalité. C’est agencer sa maison à son image à moindre prix

Si ce goût s'est développé, c'est aussi qu'aujourd'hui avec internet, il y a de nombreux tutoriels, qui vous expliquent et vous montrent comment faire, pour coller du papier peint, monter une cloison de Placoplâtre ou fabriquer un placard.

- Quel genre de travaux, les français se lancent-ils?

Et bien depuis quelques années, les français ont pris de l'assurance, ils réalisent des travaux de plus en plus lourds. Selon la fédération des magasins de bricolages, les ventes de machines de gros outillages, de panneaux, de planches et de produit de charpente, ont augmenté l'an dernier de 3 à 7% : On retape, on rénove, on aménage, on agrandit ..

- Comment le secteur du bricolage s'est-il emparé de cette passion?

Les grandes enseignes ne se contentent plus de vendre l'outillage et les matériaux, elles accompagnent aussi et alimentent ce désir de faire soi-même. Elles donnent des conseils grâce à des magazines en ligne, ou carrément des cours de bricolage gratuits dans les magasins. Là encore, le web leur a permis de toucher plus de monde. On peut bénéficier dans l’Yonne des conseils bricolage de magasins spécialisés, même s’ils ne sont pas implantés dans le département.

enfin si vous souhaitez, vraiment vous perfectionner, il existe aussi maintenant des écoles de bricolages pour des cours en atelier ou à domicile, avec un coach. Ça coûte une quarantaine d'euros de l'heure.