Pourquoi les Français boivent de moins en moins de vin de Bordeaux ?

"Les bonnes nouvelles on n'en n'a pas beaucoup..." Le président du CIVB, le conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux est clair : le secteur n'est pas au mieux de sa forme. Et si l'export détient son lot de difficultés, les actions vont se concentrer pour reconquérir cette année le marché principal : le marché français !

De gauche à droite, Stéphane Delaux, adjoint au maire chargé du tourisme, Bernard Farges président du CIVB et son vice-président Allan Sichel © Radio France - Laëtitia Heuveline

Les ventes de Bordeaux se font en grande majorité (56%) dans l'Hexagone, ventes qui ont diminué de 10% en 2019 par rapport à l'année précédente. En cause, en grande majorité le besoin de moins boire, ou ne plus boire du tout, et pour une petite partie des consommateurs, l'envie d'aller vers les autres alcools et notamment les bières.

Nos clients nous disent qu'avec le Bordeaux ils trouvent toujours la même saveur, le même style - Laurent, caviste depuis 38 ans

La faute au manque de modernité et au besoin pour les consommateurs d'être surpris, l'envie de voyager. "Nos clients nous disent qu'avec le Bordeaux ils trouvent la même saveur, le même style explique Laurent caviste depuis 38 ans. On trouve davantage de divergences dans les Vallée du Rhône et les Languedoc que dans les Bordeaux à l'heure actuelle."

Pour contrecarrer cette tendance le CIVB lance une campagne, Bordeaux fait son coming out. le but est de montrer les "gueules" et les histoires des vignerons et des négociants.

À l'étranger

Les ventes ont baissé de 17% vers la Chine, de 25% vers Hong Hong. Bernard Farges l'explique par différents facteurs : "Le marché chinois était déjà en berne depuis la mi-2018, les tensions sociales à Hong Kong sont venues perturber un peu plus la région, désormais frappée par une crise sanitaire d'une ampleur inédite."

Aux Etats-Unis malgré la taxe Trump sur les exportations, le bilan ne perd qu'un point sur toute l'année. On sait en revanche qu'en novembre et décembre dernier, le CIVB note une baisse des exportations de 36% en valeur et 18% en volume des vins de Bordeaux par rapport à l’année dernière. "L’Etat n’assume pas ses choix industriels et laisse la filière seule dans cette crise" assène Bernard Farges.

L'Europe se distingue

L'Europe en revanche continue d'acheter davantage de Bordeaux. L'Allemagne enregistre une hausse de 5% de ses commandes, 9% de plus pour les Pays-Bas. Le Royaume-Uni reste stable pour le moment, même si les producteurs s'attendent à des conséquences du Brexit. Enfin, la Belgique elle, est en repli de 3%.