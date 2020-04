Vous l’avez sûrement noté en faisant vos courses. Depuis le début du confinement, le panier de fruits et légumes coûte plus cher. On vous explique pourquoi.

Pourquoi les fruits et légumes coûtent plus cher depuis le début du confinement

Le prix des fruits et légumes a augmenté depuis le début du confinement (image d'illustration)

Balayons déjà l’idée que les producteurs tentent de profiter de la crise de Covid-19. La première explication de cette hausse des prix sur le ticket de caisse, c’est l’offre. Au moment de faire le plein de légumes ou de fruits, vous avez surtout le choix aujourd’hui entre des produits français. Et ça, c’est un sacré changement par rapport à d’habitude explique Cédrick Gallot, le directeur général du groupement des producteurs de légumes de la Manche :

« La problématique du confinement en Italie ou en Espagne n’a pas permis à ces pays d’exporter en France autant que d'habitude. La grande distribution aussi à jouer le jeu de la carte produits français. Et puis, je fais aussi cette hypothèse : est-ce qu’il n’y a pas eu également cette crainte de consommer des produits venant d’Espagne, d’Italie, des Pays-Bas en se disant que ce sont des produits susceptibles d’être des vecteurs du coronavirus ? »

Les produits français sont à l’honneur pendant le confinement. Des fruits et légumes qui ont un prix de revient plus élevé en France que dans d’autres pays européens comme l’Espagne ou l’Italie « de l’ordre de 10% à 15% plus cher sur les étiquettes selon les produits », constate Cédrick Gallot.

Le made in France à l'épreuve du déconfinement

Les consommateurs vont-ils prendre l’habitude de privilégier les fruits et légumes français une fois le confinement terminé ? Le directeur du groupement des producteurs de légumes de la Manche l’espère, sans se faire trop d’illusion :