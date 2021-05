Pourquoi les syndicats déposent-ils des recours contre la réforme de l'assurance chômage ?

Voulue par Emmanuel Macron, reportée en raison de la crise sanitaire, la critiquée réforme de l'assurance chômage doit entrer en vigueur le 1er juillet. Présentée en juin 2019 par le gouvernement, elle doit permettre de réaliser 2,3 milliards d’euros d’économies par an et a pour objectif affiché de lutter contre la précarité, en limitant le recours aux contrats courts et en ouvrant le droit au chômage aux salariés démissionnaires souhaitant monter un projet ainsi qu’aux indépendants. Mais l'ensemble des syndicats, à l'exception de la CFTC, y sont fermement opposés. L'Unsa a indiqué ce jeudi avoir déposé un recours devant le Conseil d'État. La CGT, FO, la CFDT et la CFE-CGC devraient lui emboiter le pas vendredi. Les juges auront un mois pour se prononcer sur la suspension en référé du décret instituant la réforme, et éventuellement, ensuite, quatre mois pour examiner le fond.

Trois des grandes mesures prévues par la réforme inquiètent les syndicats : le nouveau mode de calcul de l'allocation, la modification des conditions d’ouverture des droits au chômage, la dégressivité des allocations chômage pour les hauts revenus.

Le nouveau calcul de l'allocation

À partir du 1er juillet, un nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR), sur lequel repose le montant des allocations journalières versées, doit entrer en vigueur.

Actuellement le SJR est calculé à partir de tous les salaires bruts perçus sur une période donnée (douze mois civils). Ces salaires sont additionnés puis divisés par le nombre de jours travaillés (dans la limite de 261 jours maximum), pour obtenir une moyenne. Le site officiel de l'administration donne l'exemple suivant : si vous avez travaillé du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, c'est-à-dire 261 jours, et avez perçu 25.000 € de rémunération brute, votre salaire journalier de référence est : 25.000 / (261 x 1,4) = 68,42 €.

Avec la réforme, le salaire journalier de référence (et par extension le montant de l'allocation quotidienne), sera calculé en additionnant les revenus perçus sur une période de vingt-quatre mois précédant l’inscription à Pôle emploi. Mais au lieu d'être divisé par le nombre de jours travaillés, ce revenu moyen mensuel prendra également en compte les périodes d’inactivité. Selon les syndicats cette mesure va pénaliser les demandeurs d'emploi alternant chômage et activité, même si le gouvernement en a limité l'impact par rapport à une première version annulée par le Conseil d'État en novembre. Un plafond de jours non travaillés a notamment été instauré.

D'après l'étude d'impact réalisée par l'Unédic début avril, le nouveau mode de calcul entraînera une baisse de l’allocation journalière de 17% en moyenne la première année pour 1,15 million d’allocataires (soit 41%). La réforme du calcul aboutira à indemniser moins, mais plus longtemps : 14 mois en moyenne, contre 11 actuellement. Dans l'ensemble 63% des allocataires percevront au total une indemnisation moins élevée et 23% une indemnisation supérieure, estime l'Unédic.

L'exécutif défend "un enjeu d'équité" car l'indemnisation est actuellement plus favorable aux personnes alternant contrats courts et inactivité qu'à celles travaillant en continu. Le gouvernement a aussi rédigé ces derniers jours un projet de décret rectificatif pour corriger des "effets non voulus" en défaveur des personnes ayant connu des périodes de rémunérations inhabituelles (activité partielle, congés maternité, maladie...). Mais les syndicats estiment que ce projet de décret, jugé fragile juridiquement par l'Unédic, ne résout qu'une partie du problème.

Modification des conditions d'ouverture des droits au chômage

Deux autres mesures, dont la date d'entrée en vigueur est néanmoins conditionnée à une amélioration du marché de l'emploi, inquiètent les syndicats. La première concerne les règles d’éligibilité. Pour ouvrir ses droits au chômage, un demandeur d’emploi devra avoir travaillé six mois au lieu de quatre. Cela devrait retarder l'ouverture des droits de près d'un demi-million de personnes.

La réforme prévoit également la suppression des droits rechargeables. Les demandeurs d’emploi devront de nouveau travailler quatre mois pour avoir droit aux allocations chômage.

Ces deux mesures seront mises en œuvre lorsque ces deux conditions seront remplies :

baisse du nombre de chômeurs en catégorie A de 130 000 sur six mois.

nombre de déclarations préalables à l’embauche de plus d’un mois (hors intérim) supérieur à 2,7 millions sur quatre mois consécutifs.

Dégressivité de l'allocation pour les hautes rémunérations

Enfin la dégressivité de l'allocation pour les hautes rémunérations (plus de 4.500 euros mensuels brut), elle aussi contestée par les syndicats, interviendra au bout de six ou huit mois à partir du 1er juillet, en fonction, là aussi, de l'amélioration du marché de l'emploi.